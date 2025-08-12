"Ми повернемо собі столицю": Трамп оголосив про розгортання Нацгвардії у Вашингтоні

Про це Трамп заявив під час пресконференції у Білому домі, інформує Reuters.

"Сьогодні в Вашингтоні День визволення - і ми збираємося повернути собі нашу столицю. (...) Ми оголошуємо надзвичайний стан в окрузі Колумбія і генеральна прокурорка Пем Бонді з цього моменту бере на себе командування міською поліцією", - сказав Трамп.

Оголошення надзвичайного стану відповідно до Закону про самоврядування округу Колумбія дає лідерові США повноваження контролювати поліцію Вашингтона. Президент США також повідомив, що він відправляє 800 військовослужбовців Національної гвардії до столиці.

"Вони негайно розпочнуть масштабні операції з боротьби з відомими бандами, наркоторговцями та злочинними угрупованнями, щоб прибрати їх з вулиць", - вказав він.

Армія США заявила, що війська Національної гвардії будуть виконувати ряд завдань, включаючи "адміністративні, логістичні та фізичну присутність для підтримки правоохоронних органів".

Президент США назвав свої дії необхідними для порятунку Вашингтона від нібито хвилі беззаконня. Трамп також натякнув, що наступними можуть стати інші великі міста США, якими керують демократи, зокрема Чикаго.

"Якщо буде потрібно, ми зробимо те саме в Чикаго, яке переживає катастрофу. Сподіваємося, Лос-Анджелес спостерігає за цим", - заявив президент США.

Пані мер Вашингтона Мюріел Боузер відкинула твердження Трампа про нестримне насильство у столиці, зазначивши, що минулого року рівень насильницьких злочинів досяг найнижчого рівня за останні три десятиліття. Статистика показує, що у 2023 році кількість насильницьких злочинів, включаючи вбивства, різко зросла, перетворивши Вашингтон на одне з найнебезпечніших міст країни. Однак, за даними федеральних органів, у 2024 році кількість насильницьких злочинів знизилася на 35%, а за даними міської поліції, за перші сім місяців 2025 року вона знизилася ще на 26%.

На пресконференції Боузер заявила, що вона та інші члени її адміністрації будуть співпрацювати з федеральним урядом.