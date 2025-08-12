Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
"Ми повернемо собі столицю": Трамп оголосив про розгортання Нацгвардії у Вашингтоні

"Ми повернемо собі столицю": Трамп оголосив про розгортання Нацгвардії у Вашингтоні

Ольга Бабишена
12 серпня, 2025 вiвторок
00:35
Світ Трамп

Президент США Дональд Трамп у понеділок, 11 серпня, оголосив, що для боротьби зі злочинністю у Вашингтоні передає місцеву поліцію під федеральний контроль. У столиці також розгорнуть Нацгвардію

Зміст

Про це Трамп заявив під час пресконференції у Білому домі, інформує Reuters. 

"Сьогодні в Вашингтоні День визволення - і ми збираємося повернути собі нашу столицю. (...) Ми оголошуємо надзвичайний стан в окрузі Колумбія і генеральна прокурорка Пем Бонді з цього моменту бере на себе командування міською поліцією", - сказав Трамп. 

Оголошення надзвичайного стану відповідно до Закону про самоврядування округу Колумбія дає лідерові США повноваження контролювати поліцію Вашингтона. Президент США також повідомив, що він відправляє 800 військовослужбовців Національної гвардії до столиці. 

"Вони негайно розпочнуть масштабні операції з боротьби з відомими бандами, наркоторговцями та злочинними угрупованнями, щоб прибрати їх з вулиць", - вказав він. 

Армія США заявила, що війська Національної гвардії будуть виконувати ряд завдань, включаючи "адміністративні, логістичні та фізичну присутність для підтримки правоохоронних органів". 

Президент США назвав свої дії необхідними для порятунку Вашингтона від нібито хвилі беззаконня. Трамп також натякнув, що наступними можуть стати інші великі міста США, якими керують демократи, зокрема Чикаго.

"Якщо буде потрібно, ми зробимо те саме в Чикаго, яке переживає катастрофу. Сподіваємося, Лос-Анджелес спостерігає за цим", - заявив президент США. 

Пані мер Вашингтона Мюріел Боузер відкинула твердження Трампа про нестримне насильство у столиці, зазначивши, що минулого року рівень насильницьких злочинів досяг найнижчого рівня за останні три десятиліття. Статистика показує, що у 2023 році кількість насильницьких злочинів, включаючи вбивства, різко зросла, перетворивши Вашингтон на одне з найнебезпечніших міст країни. Однак, за даними федеральних органів, у 2024 році кількість насильницьких злочинів знизилася на 35%, а за даними міської поліції, за перші сім місяців 2025 року вона знизилася ще на 26%.

На пресконференції Боузер заявила, що вона та інші члени її адміністрації будуть співпрацювати з федеральним урядом. 

  • 8 червня Трамп розпорядився скерувати до Лос-Анджелеса 2 тисячі бійців нацгвардії для приборкання заворушень, що почалися у відповідь на міграційні рейди. 
Казімєж Вуйціцький
Автор Леся Вакулюк
10 серпня, 2025 неділя
Історик Казімєж Вуйціцький: Польща потребує українців, навіть якщо популісти кажуть інше
система ППО Skynex
Автор Роман Яворський
9 серпня, 2025 субота
Збивати дрони у 100 разів дешевше, ніж з IRIS-T: що таке німецька система ППО Skynex і які її переваги
Валерій Чалий
Автор Євген Козярін
12 серпня, 2025 вiвторок
"Є серйозні підтвердження": Чалий про дії армії Угорщини біля кордону з Україною в лютому 2022 року
  • Актуальне
  • Важливе
2025, вiвторок
12 серпня
20:31
Володимир Зеленський
"Зроблені кроки, щоб виправити ситуацію": Зеленський про ситуацію у Добропіллі і на Покровському напрямку
20:30
Володимир Зеленський
Зеленський: Донбас для росіян - це плацдарм для майбутнього нового наступу
20:04
OPINION
Країно, прокинься...
19:53
Україна прийматиме першу мексиканську антарктичну експедицію на станції "Академіка Вернадського"
19:48
Юлія Свириденко
Свириденко оголосила про збільшення президентських стипендій та запровадження нових виплат випускникам, які склали НМТ на понад 185 балів
19:30
Ексклюзив
танк, зброя
У Defense Express проаналізували, яку зброю Україна може отримати від Азербайджану
19:29
Ексклюзив
Азербайджанці збільшують свої інвестиції в Україну попри війну, - посол Гусєв
19:19
Дем'ян Ганул
Вбивство одеського активіста Демʼяна Ганула: підозрюваному продовжили запобіжний захід
19:07
Памела Андерсон почала продаж лімітованої серії солінь, приготованих власноруч
19:06
Руслан Стефанчук
Україна не може відмовитися від територій навіть шляхом референдуму, - Стефанчук
18:49
Оновлено
ЗАЕС
Поблизу енергоблоків окупованої Запорізької АЕС зафіксували пожежу
18:43
діти, повернення дітей, окупація
З окупованої території повернули маму з чотирма дітьми: найменшій півтора року
18:40
Ексклюзив
Азербайджан
Азербайджан може почати передавати зброю Україні: експерт з Південного Кавказу назвав умову
18:34
Швейцарія
Швейцарія приєдналася до 18-го пакета санкцій ЄС проти Росії
18:31
Ексклюзив
У Києві запрацює театральна інсталяція нового формату "Сенсорний лабіринт"
18:28
Зеленський
Зеленський у розмові з президентом Румунії: Готуємося до важливих контактів і чекаємо в Україні
18:28
Аналітика
“Запад-2025”: навчання в Білорусі як гібридний шантаж України та НАТО
18:19
Болгарія
У Болгарії за запитом НАБУ проводять обшуки у справі про корупцію на закупівлі зброї для України
18:17
ЗСУ зачистили Степногірськ на Запоріжжі, куди раніше проникав ворог, - DeepState
18:14
Буданов відвідав позиції ГУР на острові Зміїний і газовидобувних платформах у Чорному морі
Буданов відвідав позиції ГУР на острові Зміїний і газовидобувних платформах у Чорному морі
18:05
телефон
У Криму росіяни планують вимкнути мобільний інтернет на тривалий період, аби протидіяти "ворожим атакам", - "Жовта стрічка"
18:00
OPINION
Про нову спробу відновити роман Трамп — Путін
17:46
СБУ дронами повторно уразила термінал зберігання "шахедів" у Татарстані
17:46
Били кийками, нацьковували собак і катували шокерами: двоє посадовців колонії у РФ, які знущалися з українських полонених, отримали заочну підозру
17:45
"Залишатися на звʼязку у важкодоступних місцях": в Україні запускають технологію Starlink Direct to Cell
17:38
Вадим Скібіцький, заступник начальника ГУР МО України
На Курщині перебувають близько 11 тис. військових КНДР, очікується прибуття ще 6 тис., - ГУР
17:38
Ведучий Джиммі Кіммел отримав громадянство Італії, оскільки президентство Трампа "гірше, ніж припускалося"
17:37
Ердоган та Зеленський
Ердоган у розмові з Зеленським підтвердив готовність організувати саміт лідерів України, США, РФ та Туреччини
17:17
ЗСУ
Бої на Покровському та Добропільському напрямках: у Генштабі розповіли, як Сили оборони стримують штурми росіян
17:07
Зеленський, Путін, Трамп
"Нічого про Україну без нас": Зеленський заявив, що зустріч Путіна й Трампа може бути важливою лише для їхніх двосторонніх відносин
17:01
Російська дезінформація
"Пам’ятки для дружин військових із порадами терпіти побої": ЦПД попередив про новий фейк росіян
16:40
на фото президент України Володимир Зеленський
"Пропоную підвищити до 22 років": Зеленський доручив уряду спростити можливість перетину кордону для чоловіків
16:36
Від початку доби відбувся 91 бій, на Покровському напрямку ЗСУ відбили 24 атаки ворога
16:23
Кая Каллас
Путін хоче пофотографуватися з Трампом та відтермінувати санкції, аби вдати переговори, - Каллас
16:13
Пентагон
Адміністрація Трампа розглядає створення нового підрозділу для боротьби з протестами, - WP
16:04
маєток Орбана
В Угорщині знайшли маєток Орбана з приватним зоопарком, як у Януковича
16:01
OPINION
Імітація мирних переговорів
15:46
Укрзалізниця призначила додатковий поїзд до Одеси на другу половину серпня
15:37
Оновлено
Дональд Туск
Польща депортує 57 українців після концерту Макса Коржа у Варшаві через порушення громадського порядку
15:35
Дональд Туск
"Сценарій Путіна, організований місцевими ідіотами": Туск заявив, що РФ намагається розсварити Україну й Польщу
Більше новин
