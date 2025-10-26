Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Трамп планує створити "Золотий флот" для протидії Китаю, - WSJ

Трамп планує створити "Золотий флот" для протидії Китаю, - WSJ

Марія Науменко
26 жовтня, 2025 неділя
09:14
Світ Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що хоче створити повністю новий флот військових кораблів — "Золотий флот", який має замінити чинний склад ВМС і стати відповіддю на зростання напруженості з Китаєм

Зміст

Про це пише The Wall Street Journal.

У виданні зазначили, що високопоставлені представники Білого дому та ВМС вже ведуть попередні переговори про заміну нинішнього складу військових кораблів.

Ініціатива отримала назву “Золотий флот” — у дусі інших проєктів епохи Трампа, таких як система протиракетної оборони “Золотий купол” та програма “Золота картка”. Президент особисто бере участь у розробці концепції.

За словами джерел, новий флот включатиме великі важкоброньовані кораблі з потужними ракетами дальньої дії та менші судна, зокрема корвети. Один із проєктів передбачає створення бойового корабля нового покоління вагою до 20 тисяч тонн, здатного нести гіперзвукову зброю у більших кількостях, ніж сучасні есмінці.

"Причиною, через яку ми перейшли на лінкори під час Другої світової війни, було бажання отримати гармати з більшою дальністю стрільб, — пояснив Брайан Кларк, відставний офіцер ВМС і старший науковий співробітник Гудзонівського інституту, який бере участь в обговореннях. -Я думаю, що тут ми просто говоримо: "Ну, в епоху ракет, це те, що нам потрібно для більшої дальності, це великі ракети". Отже, лінкор майбутнього буде тим, що несе ракети дійсно великої дальності".

Військово-морські сили США розглядають цей флот як основу стратегії для майбутніх операцій на Тихому океані.

Однак експерти попереджають, що проєкт може затягнутися на роки - будівництво першого корабля може завершитися вже після завершення президентського терміну Трампа.

  • 21 травня Дональд Трамп затвердив проєкт протиракетної системи "Золотий купол" вартістю 175 мільярдів доларів, призначивши генерала Космічних сил відповідальним за його реалізацію.
