Трамп погодився провести дебати з Гарріс на каналі Fox News: названо дату

Про це він заявив у п'ятницю, 2 серпня, у соцмережі Truth Social, пише Reuters.

"Правила будуть схожі на правила моїх дебатів із "сонним" Джо, з яким жахливо поводилася його партія, але з повною аудиторією", - написав Трамп.

Він мав на увазі президента США демократа Джо Байдена, який після слабкого виступу на дебатах вийшов із виборчих перегонів.