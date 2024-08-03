Трамп погодився провести дебати з Гарріс на каналі Fox News: названо дату
Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп погодився на пропозицію телеканалу Fox News провести дебати з віцепрезиденткою та кандидаткою від демократів Камалою Гарріс 4 вересня
Про це він заявив у п'ятницю, 2 серпня, у соцмережі Truth Social, пише Reuters.
"Правила будуть схожі на правила моїх дебатів із "сонним" Джо, з яким жахливо поводилася його партія, але з повною аудиторією", - написав Трамп.
Він мав на увазі президента США демократа Джо Байдена, який після слабкого виступу на дебатах вийшов із виборчих перегонів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.06 Купівля 41.06Продаж 41.53
- EUR Купівля 44.33Продаж 45.14
- Актуальне
- Важливе