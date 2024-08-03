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Трамп погодився провести дебати з Гарріс на каналі Fox News: названо дату

Світлана Кравченко
3 серпня, 2024 субота
08:27
Світ Дональд Трамп

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп погодився на пропозицію телеканалу Fox News провести дебати з віцепрезиденткою та кандидаткою від демократів Камалою Гарріс 4 вересня

Зміст

Про це він заявив у п'ятницю, 2 серпня, у соцмережі Truth Social, пише Reuters.

"Правила будуть схожі на правила моїх дебатів із "сонним" Джо, з яким жахливо поводилася його партія, але з повною аудиторією", - написав Трамп.

Він мав на увазі президента США демократа Джо Байдена, який після слабкого виступу на дебатах вийшов із виборчих перегонів.

  • Нагадаємо, 25 липня телеканал Fox News запросив Трампа й Гарріс провести дебати в штаті Пенсильванія. 
  • Проте Трамп відкинув пропозицію щодо дебатів із віцепрезиденткою Камалою Гарріс, адже, за його словами, "він лідирує в опитуваннях".
Теги:
Президент США
вибори президента
Дональд Трамп
вибори у США
США
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