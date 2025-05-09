Трамп пригрозив заборонити продаж у США іграшок виробника Barbie й Hot Wheels
Президент США Дональд Трамп заявив про намір запровадити 100-відсоткові тарифи на продукцію американської компанії Mattel, яка створює такі відомі бренди, як Barbie, Hot Wheels, Uno, American Girl та інші популярні іграшки.
Про це пише The Independent.
"Це нормально. Відпустіть їх, і ми введемо 100% мито на їхні іграшки. У результаті вони не зможуть продати жодної іграшки у Сполучених Штатах, які є для них найбільшим ринком", - зазначив Трамп.
Компанія Mattel не планує переносити виробництво іграшок з Китаю до США, хоча розглядає можливості переміщення в інші країни. У поточному році компанія переведе виробництво 500 своїх іграшок із Китаю до Індії та кількох інших країн.
Генеральний директор Інон Крейц пояснив, що витрати на виробництво в США занадто високі, щоб створювати іграшки за доступними цінами навіть для місцевих споживачів.
За його словами, у США здійснюються розробка, проєктування продуктів та управління брендом. Водночас організація виробництва за межами країни дозволяє забезпечити високу якість та доступну вартість продукції.
Водночас Трамп припускає, що Mattel лише намагається чинити тиск на адміністрацію США з метою отримання більш вигідних умов.
- Президент США Дональд Трамп 5 травня доручив розпочати процес запровадження у країні 100-відсоткових мит на всі фільми, зняті за кордоном.
- Європейські кінематографісти вважають, що наміри Дональда Трампа знищать американський та світовий кінобізнес. Експерти наголошують, що фільми – це послуги, на які не можна запроваджувати мита. Консультант з питань глобальних медіа Ганс Фрайкін скептично ставиться до того, що додаткові витрати, які виникнуть у зв'язку з перенесенням усіх зйомок на внутрішні локації, суттєво збільшать кількість робочих місць у довгостроковій перспективі. Це лише змусить студії набагато більше використовувати ШІ.
- Після бурхливої реакції Трамп прокоментував свою заяву, наголосивши, що запитає голлівудські студії, чи вони задоволені його пропозицією.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.25 Купівля 41.25Продаж 41.78
- EUR Купівля 46.49Продаж 47.22
- Актуальне
- Важливе