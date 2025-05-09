Трамп пригрозив заборонити продаж у США іграшок виробника Barbie й Hot Wheels

Про це пише The Independent.

"Це нормально. Відпустіть їх, і ми введемо 100% мито на їхні іграшки. У результаті вони не зможуть продати жодної іграшки у Сполучених Штатах, які є для них найбільшим ринком", - зазначив Трамп.

Компанія Mattel не планує переносити виробництво іграшок з Китаю до США, хоча розглядає можливості переміщення в інші країни. У поточному році компанія переведе виробництво 500 своїх іграшок із Китаю до Індії та кількох інших країн.

Генеральний директор Інон Крейц пояснив, що витрати на виробництво в США занадто високі, щоб створювати іграшки за доступними цінами навіть для місцевих споживачів.

За його словами, у США здійснюються розробка, проєктування продуктів та управління брендом. Водночас організація виробництва за межами країни дозволяє забезпечити високу якість та доступну вартість продукції.

Водночас Трамп припускає, що Mattel лише намагається чинити тиск на адміністрацію США з метою отримання більш вигідних умов.