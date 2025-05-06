Трамп заявив, що обговорить мита на фільми з голлівудськими студіями, щоб переконатися, що вони задоволені

Про це пише CNBC.

Оскароносний актор Джон Войт, що є спеціальним послом президента США у Голлівуді, та його менеджер подали Дональду Трампу пропозицію, яка включала ідею запровадження 100-відсоткових тарифів на фільми, вироблені за межами США. Трамп не уточнив, як саме ці мита будуть впроваджені.

Його заява на Truth Social викликала паніку та плутанину в голлівудських студіях та стримінгових сервісах. Занепокоєння щодо потенційних мит ненадовго знизило ціни на акції таких компаній, як Walt Disney Co. та Netflix.

Утім пізніше Трамп і Білий дім відмовилися від ідеї про те, що тарифи обов'язково будуть введені.

Джон Войт у понеділок заявив, що з нетерпінням чекає на співпрацю з адміністрацією, профспілками, студіями та стримерами, щоб разом "сформувати план підтримки добробуту нашої галузі та повернення більшої кількості продюсерських проєктів до Америки".

"Створюючи належне середовище за допомогою розумних стимулів, оновленої політики та вкрай необхідної підтримки, ми можемо забезпечити процвітання американських продюсерських компаній, збереження більшої кількості робочих місць тут, вдома, а Голлівуд знову стане світовим лідером у сфері креативності та інновацій", – додав спеціальний посол Трампа у Голлівуді.

Після бурхливої реакції Трамп прокоментував свою заяву, наголосивши, що запитає голлівудські студії, чи вони задоволені його пропозицією запровадити 100-відсоткові мита на фільми, зняті за межами США.

"Я не хочу зашкодити галузі, я хочу допомогти галузі. Тож ми зустрінемося з представниками галузі. Я хочу переконатися, що вони задоволені цим, бо ми всі дбаємо про робочі місця", - сказав Трамп журналістам у Білому домі.

Речник Білого дому Куш Десаї заявив, що "остаточного рішення щодо мит на іноземні фільми ще не ухвалено".

"Адміністрація вивчає всі варіанти виконання директиви президента Трампа щодо захисту національної та економічної безпеки нашої країни, одночасно роблячи Голлівуд знову великим", – сказав він.

Сума коштів, витрачених у США на фільми та телесеріали з бюджетом $10 млн або більше, різко скоротилася з 2021 року, тоді як витрати на фільми, вироблені в решті світу, зросли. У 2021 році витрати на такі фільми та телесеріали в США становили майже $26 млрд, згідно з даними компанії ProdPro, яка відстежує витрати студій. У 2024 році цей показник знизився до $19 млрд.