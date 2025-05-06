Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Кіно Трамп заявив, що обговорить мита на фільми з голлівудськими студіями, щоб переконатися, що вони задоволені

Трамп заявив, що обговорить мита на фільми з голлівудськими студіями, щоб переконатися, що вони задоволені

Дар'я Тарасова
6 травня, 2025 вiвторок
15:32
Кіно Дональд Трамп

Дональд Трамп прокоментував власну пропозицію запровадити 100-відсоткові мита на фільми, зняті за межами США, заявивши, що не хоче зашкодити галузі, а хоче допомогти

Зміст

Про це пише CNBC.

Оскароносний актор Джон Войт, що є спеціальним послом президента США у Голлівуді, та його менеджер подали Дональду Трампу пропозицію, яка включала ідею запровадження 100-відсоткових тарифів на фільми, вироблені за межами США. Трамп не уточнив, як саме ці мита будуть впроваджені.

Його заява на Truth Social викликала паніку та плутанину в голлівудських студіях та стримінгових сервісах. Занепокоєння щодо потенційних мит ненадовго знизило ціни на акції таких компаній, як Walt Disney Co. та Netflix.

Утім пізніше Трамп і Білий дім відмовилися від ідеї про те, що тарифи обов'язково будуть введені.

Джон Войт у понеділок заявив, що з нетерпінням чекає на співпрацю з адміністрацією, профспілками, студіями та стримерами, щоб разом "сформувати план підтримки добробуту нашої галузі та повернення більшої кількості продюсерських проєктів до Америки".

"Створюючи належне середовище за допомогою розумних стимулів, оновленої політики та вкрай необхідної підтримки, ми можемо забезпечити процвітання американських продюсерських компаній, збереження більшої кількості робочих місць тут, вдома, а Голлівуд знову стане світовим лідером у сфері креативності та інновацій", – додав спеціальний посол Трампа у Голлівуді.

Після бурхливої реакції Трамп прокоментував свою заяву, наголосивши, що запитає голлівудські студії, чи вони задоволені його пропозицією запровадити 100-відсоткові мита на фільми, зняті за межами США.

"Я не хочу зашкодити галузі, я хочу допомогти галузі. Тож ми зустрінемося з представниками галузі. Я хочу переконатися, що вони задоволені цим, бо ми всі дбаємо про робочі місця", - сказав Трамп журналістам у Білому домі.

Речник Білого дому Куш Десаї заявив, що "остаточного рішення щодо мит на іноземні фільми ще не ухвалено".

"Адміністрація вивчає всі варіанти виконання директиви президента Трампа щодо захисту національної та економічної безпеки нашої країни, одночасно роблячи Голлівуд знову великим", – сказав він.

Сума коштів, витрачених у США на фільми та телесеріали з бюджетом $10 млн або більше, різко скоротилася з 2021 року, тоді як витрати на фільми, вироблені в решті світу, зросли. У 2021 році витрати на такі фільми та телесеріали в США становили майже $26 млрд, згідно з даними компанії ProdPro, яка відстежує витрати студій. У 2024 році цей показник знизився до $19 млрд.

  • Президент США Дональд Трамп 5 травня доручив розпочати процес запровадження у країні 100-відсоткових мит на всі фільми, зняті за кордоном.
  • Європейські кінематографісти вважають, що наміри Дональда Трампа знищать американський та світовий кінобізнес. Експерти наголошують, що фільми – це послуги, на які не можна запроваджувати мита. Консультант з питань глобальних медіа Ганс Фрайкін скептично ставиться до того, що додаткові витрати, які виникнуть у зв'язку з перенесенням усіх зйомок на внутрішні локації, суттєво збільшать кількість робочих місць у довгостроковій перспективі. Це лише змусить студії набагато більше використовувати ШІ.

 

 

Теги:
Новини
Світ
Культура
Дональд Трамп
США
Читайте також:
росія парад
Автор Марія Науменко
6 травня, 2025 вiвторок
У Кремлі стверджують, що на параді в Москві 9 травня нібито будуть присутні представники 29 країн
Марк Карні
Автор Дар'я Куркіна
6 травня, 2025 вiвторок
Премʼєр Канади Карні сказав Трампу в Овальному кабінеті, що його країна "не продається". Реакція Трампа
уламки літака в районі міста Пампор
Автор Олена Будько
8 травня, 2025 четвер
Між Індією та Пакистаном відбувся один із найбільших повітряних боїв в історії сучасної авіації, – CNN
Київ
+10.6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.25
    Купівля 41.25
    Продаж 41.77
  • EUR
    Купівля 46.52
    Продаж 47.2
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, п'ятниця
9 травня
14:49
Ексголова ЦРУ Девід Петреус
За передовими українськими БПЛА - майбутнє війни, - ексголова ЦРУ Петреус
14:42
Оновлено
У Львові в День Європи дали старт запуску спецтрибуналу з розслідування злочинів РФ проти України: деталі
14:34
Ексклюзив
"Алея кохання" у Наводницькому парку
У Києві заклали "Алею кохання" на честь полеглих у російсько-українській війні героїв
14:10
Барський аматорський театр випустить альбом аудіоказок, які начитають українські ветерани
14:08
Володимир Огризко
"Якби в американської адміністрації була політична воля, Путін приповз би до столу переговорів", - ексміністр закордонних справ Огризко
14:03
OPINION
День перемоги Китаю. Як Росія платить найвищу ціну за підтримку Сі?
13:46
Оновлено
Віктор Орбан
Розвідка Угорщини шпигувала проти України: СБУ викрила агентурну мережу. Сіярто прокоментував
13:42
Іванна Климпуш-Цинцадзе
У Євросоюзі немає консенсусу щодо Угорщини, - голова комітету ВРУ з питань інтеграції України до ЄС Климпуш-Цинцадзе
13:08
Іванна Климпуш-Цинцадзе
Членство в ЄС буде безпековою компонентою для майбутнього України, - нардепка Климпуш-Цинцадзе
12:24
погода весна хмари
Наталка Діденко розповіла, якої погоди чекати цими вихідними
12:20
Ексклюзив
Карта бойових дій за 25 квітня – 3 травня
Росіянам знову доводиться йти на оперативну паузу: Defence Express про Запорізький фронт
12:14
Вийшов тизер антирадянського зомбі-муві "Каховський об’єкт", події якого розгортаються після підриву росіянами Каховської ГЕС
12:03
Нова пошта закрила останнє відділення у Костянтинівці на Донеччині
12:00
OPINION
Росія впаде. Це не надія, а реальна перспектива
11:51
Роман Костенко
На фронті "перемир'я" не дотримується, - полковник СБУ Костенко
11:39
Режисер "Громовержців*" Джейк Шраєр веде переговори з Marvel Studios про зйомки нового фільму про Людей Ікс
11:16
Оновлено
Кір Стармер
Стармер оголосив про найбільший пакет санкцій проти Росії
11:14
Ексклюзив
Папа Римський Роберт Превост, Лев XIV
Відновити лідерство, яке останнім часом було втрачено: Онопрієнко про очікування щодо стратегічного вектора Лева XIV
11:09
Огляд
світ, міжнародний огляд
Росія очікує перемоги, але новий Папа затьмарив Путіну парад. Акценти світових ЗМІ 9 травня
10:40
За безстрашну відданість справедливості та істині: Ліна Костенко отримала премію імені митрополита Андрея Шептицького
10:36
електроенергія
Через негоду зріс рівень споживання електроенергії: ситуація в енергосистемі 9 травня
10:32
Анонс
КБФ
Другий день 17-го Щорічного Київського Безпекового Форуму під гаслом “UA: Єднаймося знову, щоб подолати світового агресора: трансляція (ОНОВЛЕНО)
10:27
долар євро валюта обмін
Курс валют на 9 травня: скільки коштує долар, євро, злотий
10:20
Фрідріх Мерц
Мерц провів телефонну розмову із Трампом: говорили про Україну
10:06
OPINION
Європа не по Urals
10:02
Ексклюзив
У ворога не вийде прорвати оборону на Покровському напрямку, - 14-та штурмова бригада НГУ "Червона Калина"
10:00
На аукціон виставили коштовності, повʼязані з останками Будди. Уряд Індії пригрозив судом
09:58
Аналітика
Україна і США підписали угоду ​​про створення Інвестиційного фонду відбудови
Диявол у деталях: які пункти в угоді зі США найбільше турбують український бізнес
09:44
Малиш із серцем велета: 9 травня Герой України Олег Фадєєнко міг би святкувати День народження
09:28
Папа Франциск
Папа Франциск збирався приїхати до оточеного Маріуполя у травні 2022 року, - посол Ватикану
09:15
У Білгороді звинуватили Україну в атаці на урядову будівлю
09:05
Ексклюзив
"Орешник" путін
Полковник запасу Стельмах пояснив, що у відповідь на "Орешник" може застосувати Україна
08:50
Оновлено
Минулої доби на фронті зафіксували 193 бої: найгарячіше було на Покровському напрямку
08:36
Дональд Трамп
CNN: Трамп націлився на глибоководний видобуток копалин. Чому це може бути небезпечним
08:34
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
Провокації ФСБ на 9 травня: рух "Атеш" звернувся до жителів ТОТ
08:15
Москва
У Росії рекордно впала підтримка війни з Україною: лише 30% опитаних хочуть її продовження
08:09
Ексклюзив
Папа Римський Роберт Превост, Лев XIV
Мав чітку позицію: Добрянський про відносини обраного Папи з Трампом за його першу каденцію
08:01
OPINION
Леви на Апостольському престолі
07:32
віце-президент США Джей Ді Венс
"Принципово не наша справа": Венс заявив, що США не втручатимуться в конфлікт між Пакистаном та Індією
07:27
На фото втрати окупантів
Сили оборони за добу знешкодили 1300 окупантів, 4 танки і систему ППО
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV