Трамп програв: Чаленко про зустріч на Алясці

Таку думку висловив в етері Еспресо голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко.

"Щодо зустрічі на Алясці, то, на мій погляд, Трамп програв по одній простій причині. Я поясню чому. Трамп у короткому інтерв’ю Fox News заявив, що він від зустрічі з Путіним хоче досягти хоч якогось режиму припинення вогню. Однак цього не відбулося. Ми побачили нашвидкуруч змінений формат перемовин, зменшений час на тет-а-тет спілкування. Замість багатогодинної розмови віч-на-віч отримали лише переміщення у трампівському Cadillac", - прокоментував політолог.

За його словами, ми бачили гіперболізовані сигнали приязності – червона доріжка, американські солдати, які стоять на колінах перед російським літаком.

"Але паралельно з тим я звернув увагу на В-2, який пролітав над головами Путіна і Трампа. Нагадаю, що В-2 використовували у бойовій місії буквально нещодавно в атаках на іранські ядерні об’єкти. Мова може йти про певні натяки, як свого часу Путін демонстрував Меркель свого песика, це аналогічний підхід. Трамп вирішив показати потугу, але водночас дав можливість повного геополітичного відбілення кремлівського диктатора", - резюмував Чаленко.