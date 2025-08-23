Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ Трамп шукає шляхів, щоб затриматися при владі пожиттєво, - Портников
Ексклюзив

Трамп шукає шляхів, щоб затриматися при владі пожиттєво, - Портников

Євген Козярін
23 серпня, 2025 субота
22:31
Світ Віталій Портников

Президент США Дональд Трамп боїться піти від влади, тому що він розуміє, що дорога від влади може проходити через в'язницю

Зміст

Про це в ефірі Еспресо сказав журналіст Віталій Портников.

Він висловив думку щодо оточення Трампа.

"Він оточений некомпетентними пристосуванцями, як правило. Або людьми, які дуже хочуть його підтримувати, але так, щоб не спаплюжити остаточно свою репутацію, як Марко Рубіо. Він, звичайно, готовий Трампа підтримати у всьому, але він хоче пережити Трампа. Це не простий баланс, але він його якось утримує. Тому що він, звичайно, хотів би стати новим президентом Сполучених Штатів. Я вас переконую, що якщо ця людина стане новим президентом Сполучених Штатів, ми такого про Трампа від неї не слухаємося, що ви навіть не уявляєте собі. Це буде, знаєте, як боротьба Хрущова із культом особи Сталіна, навіть гірше", - сказав Портников.

Журналіст зазначив, що не радив би Трампу будь-кого іншого робити президентом, тому що його кожний посадить.

"Кожний республіканець і кожний демократ. Джей Ді Венс теж пристосуванець. Причому він людина набагато більш ультраправих поглядів, ніж Трамп. Він його ще у лібералізмі звинуватить. Розумієте? Ні, у таких людей немає спадкоємців, у них тільки є тюремщики. Це треба просто чітко усвідомлювати. Я не знаю, чи усвідомлює це Трамп", - зазначив він.

Портников відповів на зауваження, чим може після терміну поїхати до РФ.

"Або бути президентом Сполучених Штатів до кінця життя. Перетворити ситуацію таку от з Національною гвардією у Вашингтоні, з якимись повстаннями, з якимись виступами, перетворити ситуацію на таку, в якій або не може бути нових президентських виборів, або Трампу доведеться залишатися під тим чи іншим соусом в Білому домі.   Він шукає шляхів, щоб затриматися при владі пожиттєво. Він боїться піти від влади, тому що він розуміє, що дорога від влади може проходити через в'язницю", - наголосив публіцист.

Він вважає, що Трамп не дурна людина, він все про себе розуміє і про інше. 

"Просто у нього може не виходити, саме тому, що він керує Сполученими Штатами. Якщо він керував би якоюсь державою з менш стабільною демократією, в нього все б вийшло. А так в нього поки що не виходить, але невідомо чи не вийде. Подивимось. В принципі, загрози цього є дуже великі", - підсумував Портников.

Теги:
Новини
Дональд Трамп
США
Суботній політклуб
Віталій Портников
Марко Рубіо
