Трамп сказав, що більше не вважає НАТО застарілою структурою
Президент США Дональд Трамп заявив, що переглянув своє ставлення до НАТО. Якщо раніше він називав Альянс "застарілим", то нині вважає його "протилежністю цього"
Про це він заявив у інтерв'ю BBC.
На його думку, структура суттєво змінилася, оскільки країни-члени почали самостійно фінансувати свою оборону.
Трамп назвав "дивовижним" те, що лідери НАТО погодилися збільшити витрати на оборону до 5% від ВВП.
"Ніхто не вважав це можливим", - наголосив американський лідер.
Він також підкреслив важливість принципу колективної безпеки — мовляв, це дає можливість меншим державам оборонятися від більших.
За його словами, лідери Франції, Німеччини та Іспанії почали поважати його рішення, зокрема й тому, що "бути двічі обраним президентом — це великий талант".
На запитання, чи світові лідери іноді "відверто лестили" йому, Трамп відповів, що, на його думку, вони "просто намагаються бути люб'язними".
- Нагадаємо, що країни-члени Північноатлантичного альянсу досягли домовленості збільшити витрати на оборону до 5% ВВП. Водночас Іспанія погодила з НАТО, що не приєднуватиметься до такої вимоги.
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