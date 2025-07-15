Трамп сказав, що більше не вважає НАТО застарілою структурою

Про це він заявив у інтерв'ю BBC.

На його думку, структура суттєво змінилася, оскільки країни-члени почали самостійно фінансувати свою оборону.

Трамп назвав "дивовижним" те, що лідери НАТО погодилися збільшити витрати на оборону до 5% від ВВП.

"Ніхто не вважав це можливим", - наголосив американський лідер.

Він також підкреслив важливість принципу колективної безпеки — мовляв, це дає можливість меншим державам оборонятися від більших.

За його словами, лідери Франції, Німеччини та Іспанії почали поважати його рішення, зокрема й тому, що "бути двічі обраним президентом — це великий талант".

На запитання, чи світові лідери іноді "відверто лестили" йому, Трамп відповів, що, на його думку, вони "просто намагаються бути люб'язними".