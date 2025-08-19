Трамп відмовився від зустрічі з Путіним у Москві, - NYT
Президент США Дональд Трамп відмовився від пропозиції російського диктатора Володимира Путіна зустрітися в Москві
Про це пише The New York Times із посиланням на джерело.
Після зустрічі з європейськими лідерами в Білому домі, 18 серпня, Трамп подзвонив Путіну: тоді вони обговорили можливості зустрічі із Володимиром Зеленським та тристороннього діалогу лідерів.
За словами співрозмовника видання, глава Кремля запропонував президенту США зустрітися в Москві, що також озвучував під час саміту на Алясці.
"Європейські лідери були налякані цим сценарієм, але пан Трамп ввічливо відхилив пропозицію пана Путіна", – зауважило джерело.
- Російський диктатор Володимир Путін під час розмови з президентом США Дональдом Трампом запропонував зустріч з українським лідером Володимиром Зеленським у столиці РФ.
