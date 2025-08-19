Трамп відмовився від зустрічі з Путіним у Москві, - NYT

Про це пише The New York Times із посиланням на джерело.

Після зустрічі з європейськими лідерами в Білому домі, 18 серпня, Трамп подзвонив Путіну: тоді вони обговорили можливості зустрічі із Володимиром Зеленським та тристороннього діалогу лідерів.

За словами співрозмовника видання, глава Кремля запропонував президенту США зустрітися в Москві, що також озвучував під час саміту на Алясці.

"Європейські лідери були налякані цим сценарієм, але пан Трамп ввічливо відхилив пропозицію пана Путіна", – зауважило джерело.