Путін запропонував зустрітися з Зеленським у Москві, президент України відмовився, - ЗМІ
Російський диктатор Володимир Путін під час розмови з президентом США Дональдом Трампом запропонував зустріч з українським лідером Володимиром Зеленським у столиці РФ
Про це пише AFP із посиланням на джерела, передає BMFTV.
"Володимир Путін під час телефонної розмови з Дональдом Трампом запропонував зустрітися з Володимиром Зеленським у Москві", – йдеться в повідомленні.
Український лідер відмовився, додає ЗМІ.
фото: Скріншот
Що передувало
18 серпня президент України Володимир Зеленський прибув до Білого дому, де його зустрів очільник США Дональд Трамп. Лідери спершу провели двосторонню зустріч в Овальному кабінеті, а потім зустрілися з європейськими лідерами та генсеком НАТО. Далі переговори продовжилися в іншому форматі. Головні тези зустрічі читайте у новині.
За результатами перемовин Трамп заявив, що розпочав підготовку до зустрічі між Зеленським та Путіним.
Президент США Дональд Трамп за результатами зустрічі з очільником України Володимиром Зеленським і європейськими лідерами телефонував російському диктатору Володимиру Путіну.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий до двосторонньої зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним без будь-яких попередніх умов.
Згодом глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що РФ не відмовляється від двосторонніх чи тристоронніх перемовин з Україною про мир.
