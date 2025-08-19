Путін запропонував зустрітися з Зеленським у Москві, президент України відмовився, - ЗМІ

Про це пише AFP із посиланням на джерела, передає BMFTV.

"Володимир Путін під час телефонної розмови з Дональдом Трампом запропонував зустрітися з Володимиром Зеленським у Москві", – йдеться в повідомленні.

Український лідер відмовився, додає ЗМІ.

фото: Скріншот

Що передувало

18 серпня президент України Володимир Зеленський прибув до Білого дому, де його зустрів очільник США Дональд Трамп. Лідери спершу провели двосторонню зустріч в Овальному кабінеті, а потім зустрілися з європейськими лідерами та генсеком НАТО. Далі переговори продовжилися в іншому форматі. Головні тези зустрічі читайте у новині.

За результатами перемовин Трамп заявив, що розпочав підготовку до зустрічі між Зеленським та Путіним.

Президент США Дональд Трамп за результатами зустрічі з очільником України Володимиром Зеленським і європейськими лідерами телефонував російському диктатору Володимиру Путіну.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий до двосторонньої зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним без будь-яких попередніх умов.

Згодом глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що РФ не відмовляється від двосторонніх чи тристоронніх перемовин з Україною про мир.