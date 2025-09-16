Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Головна Світ Трамп вимагає $15 млрд від New York Times через нібито наклеп

Трамп вимагає $15 млрд від New York Times через нібито наклеп

Дар'я Тарасова
16 вересня, 2025 вiвторок
12:07
Світ Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп подав до суду на New York Times, чотирьох її репортерів та видавця Penguin Random House, стверджуючи, що публікація завдала йому репутаційної шкоди

Зміст

Про це пише Reuters.

Дональд Трамп 15 вересня подав до окружного суду США у Флориді позов проти New York Times, чотирьох її репортерів та видавця Penguin Random House. У документах він посилається на серію статей New York Times, включаючи редакційну статтю, опубліковану до виборів 2024 року, в якій стверджувалося, що він непридатний для президентства, а також книжку, опубліковану Penguin минулого року під назвою "Щасливий невдаха: як Дональд Трамп розтратив статки свого батька та створив ілюзію успіху".

"Відповідачі зловмисно опублікували книжку та статті, знаючи, що ці публікації були сповнені огидних спотворень та вигадок про президента Трампа", – йдеться у позовній заяві.

У понеділок увечері президент оголосив про цей крок на Truth Social.

"Сьогодні я маю велику честь подати позов про наклеп та дифамацію на суму $15 млрд проти The New York Times, однієї з найгірших і найдеградованіших газет в історії нашої країни, яка фактично стала "рупором" Радикальної лівої демократичної партії. Я вважаю це найбільшим незаконним внеском у кампанію будь-коли. Їхня підтримка Камали Гарріс фактично була розміщена прямо по центру першої шпальти The New York Times, що є нечуваним", - написав Трамп.

Далі Трамп звинуватив New York Times у брехні протягом "десятиліть" про нього, його "родину, бізнес, рух "Америка понад усе", MAGA та нашу націю в цілому". Він також похвалився своїми "успішними" позовами проти 60 Minutes та ABC, які, за його словами, "знали, що вони неправдиво очорнюють мене за допомогою надзвичайно складної системи документальної та візуальної зміни".

"The New York Times дозволяли вільно брехати, очорнювати та ганьбити мене надто довго, і це припиняється зараз! Позов подається у Великому штаті Флорида. Дякую за вашу увагу до цього питання", - додав президент США.

Як зазначив Трамп, це не перший випадок, коли він судиться з великим медіа. У липні Paramount виплатила адміністрації Трампа компенсацію в розмірі $16 млн за позов проти 60 Minutes.

Disney також була змушена підкоритися Трампу на суму $15 млн ще в грудні. Угода була укладена через позов проти ABC News та ведучого Джорджа Стефанопулоса після того, як він заявив в ефірі, що Трампа було визнано винним у судовій справі за зґвалтування письменниці Е. Джин Керролл.

У липні Трамп подав позов на $20 млрд проти Dow Jones, News Corp, Руперта Мердока та двох репортерів Wall Street Journal за статтю, в якій стверджувалося, що президент написав листа на день народження засудженому сексуальному злочинцю Джеффрі Епштейну, який містив ненормативну лексику та зображення. Він розкритикував статтю як "брехливу, зловмисну" та "наклепницьку".

 

