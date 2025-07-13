Трамп вперше розглядає можливість схвалення нового фінансування для України, - CBS News
Президент США Дональд Трамп вперше з моменту свого вступу на посаду в січні розглядає можливість виділення нового фінансування для України
Про це інформує CBS News з посиланням на американські дипломатичні джерела.
За словами джерел, потенційне нове фінансування має на меті надіслати чіткий сигнал Росії, яка останніми днями значно посилила обстріли українських міст, використовуючи безпілотники та ракети.
Цього тижня Трамп вже натякав на можливість збільшення поставок оборонної зброї до України. Це відбулося після того, як його адміністрація тимчасово призупинила деякі поставки озброєння, пояснивши це "глобальним переглядом передачі зброї".
Джерело можливого фінансування наразі офіційно не підтверджено. Однак, за інформацією CBS News, у розпорядженні адміністрації Трампа залишилося 3,85 млрд доларів з коштів, схвалених ще за президентства Джо Байдена, які можна використати на військову допомогу.
Крім того, президент США має повноваження конфіскувати близько 5 млрд доларів іноземних російських активів і направити ці кошти Україні, хоча ні він, ні колишній президент Джо Байден не скористалися цією владою.
- Раніше цього тижня Комітет сенату США з питань збройних сил схвалив проєкт Закону про національну оборону (NDAA) на 2026 фінансовий рік, який передбачає виділення 500 млн доларів на безпекову допомогу Україні.
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