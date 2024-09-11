Трамп заявив про найкращі його дебати: опитування CNN показує протилежне
Кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що дебати з Камалою Гарріс стали найкращими у його кар’єрі. Натомість результати опитування CNN показують протилежне
Про це повідомляє CNN.
"Це були мої найкращі дебати", - сказав Трамп.
Водночас на запитання від журналістів, чи накладе він вето на національну заборону абортів, Трамп сказав: "Все, що вам потрібно зробити, це перевірити, це була ідеальна відповідь щодо абортів. І я зробив у цьому чудову роботу, і я об’єднав нашу країну".
Тим часом, за результатами опитування телерадіокомпанії CNN, на дебатах між кандидатами в президенти Дональдом Трампом та Камалою Гарріс перемога дісталася віцепрезидентці.
Зазначається, що 63% респондентів визнали Гарріс переможницею, 37% американців проголосували за Дональда Трампа.
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Кандидати у президенти США демократка Камала Гарріс і республіканець Дональд Трамп провели 11 вересня перші дебати. Телеканал "Еспресо" демонстрував дебати наживо.
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