Трамп заявив про найкращі його дебати: опитування CNN показує протилежне

Про це повідомляє CNN.

"Це були мої найкращі дебати", - сказав Трамп.

Водночас на запитання від журналістів, чи накладе він вето на національну заборону абортів, Трамп сказав: "Все, що вам потрібно зробити, це перевірити, це була ідеальна відповідь щодо абортів. І я зробив у цьому чудову роботу, і я об’єднав нашу країну".

Тим часом, за результатами опитування телерадіокомпанії CNN, на дебатах між кандидатами в президенти Дональдом Трампом та Камалою Гарріс перемога дісталася віцепрезидентці.

Зазначається, що 63% респондентів визнали Гарріс переможницею, 37% американців проголосували за Дональда Трампа.