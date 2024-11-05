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Трамп заявив, що визнає свій програш, якщо "вибори будуть чесними"

Дар'я Куркіна
5 листопада, 2024 вiвторок
21:42
Світ Дональд Трамп та Меланія Трамп під час голосування на виборах США

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп запевнив, що визнає результати виборів у разі свого програшу, якщо голосування "буде чесним"

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Про це він повідомив журналістам після того, як проголосував на президентських виборах, передає Reuters.

"Якщо я програю вибори, якщо це будуть чесні вибори... Я був би першим, хто це визнав", - запевнив Трамп.

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Водночас ексочільник Білого дому наголосив, що не хоче, аби його прихильники вдавалися до насильства у випадку програшу.

"Звичайно, насильства не буде. Мої прихильники не є жорстокими людьми. Мені не потрібно їм цього говорити. І я, звичайно, не хочу ніякого насильства", - додав він.

Трамп підкреслив, що почувається "дуже впевнено" і думає, що "сьогодні у нас буде дуже велика перемога".

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Новини
вибори
вибори президента
Дональд Трамп
республіканці
вибори у США
США
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