Трамп заявив, що визнає свій програш, якщо "вибори будуть чесними"
Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп запевнив, що визнає результати виборів у разі свого програшу, якщо голосування "буде чесним"
Про це він повідомив журналістам після того, як проголосував на президентських виборах, передає Reuters.
"Якщо я програю вибори, якщо це будуть чесні вибори... Я був би першим, хто це визнав", - запевнив Трамп.
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Водночас ексочільник Білого дому наголосив, що не хоче, аби його прихильники вдавалися до насильства у випадку програшу.
"Звичайно, насильства не буде. Мої прихильники не є жорстокими людьми. Мені не потрібно їм цього говорити. І я, звичайно, не хочу ніякого насильства", - додав він.
Трамп підкреслив, що почувається "дуже впевнено" і думає, що "сьогодні у нас буде дуже велика перемога".
- Дональд Трамп проголосував на виборчій дільниці у Флориді. Він висловив упевненість у своїй перемозі.
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