Трамп проголосував у Флориді та заявив, що "впевнений" у своїй перемозі

Про це повідомляє СNN.

Ексочільник Білого дому прибув на свою виборчу дільницю в Палм-Біч зі своєю дружиною Меланією.

Після голосування Трамп розповів журналістам, що він "дуже впевнений", що переможе на виборах. Водночас він підкреслив: його цьогорічна передвиборча кампанія була "найкращою" з усіх трьох, які провів кандидат від республіканців.

Читайте також: Вибори в США: американці обирають 47-го президента. Еспресо веде текстовий онлайн американських виборів

Також зазначено, що Трамп скаржився на те, що знадобиться багато часу для підрахунку результатів.