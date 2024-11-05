Трамп проголосував у Флориді та заявив, що "впевнений" у своїй перемозі
Кандидат у президенти США від республіканців Дональд Трамп проголосував на виборчій дільниці у Флориді. Він висловив впевненість у своїй перемозі
Про це повідомляє СNN.
Ексочільник Білого дому прибув на свою виборчу дільницю в Палм-Біч зі своєю дружиною Меланією.
Після голосування Трамп розповів журналістам, що він "дуже впевнений", що переможе на виборах. Водночас він підкреслив: його цьогорічна передвиборча кампанія була "найкращою" з усіх трьох, які провів кандидат від республіканців.
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Також зазначено, що Трамп скаржився на те, що знадобиться багато часу для підрахунку результатів.
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