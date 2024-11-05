Вибори в США: у Пенсильванії оскаржили 4,3 тис. голосів

Про це пишуть AP та ABC News.

У 14 округах Пенсильванії оскаржили голоси американців, які надіслали голос поштою, не змінивши реєстрацію виборця, та громадян, котрі мешкають за кордоном та не є військовослужбовцями.

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Крайнім терміном для оскарження видачі поштових бюлетенів була пʼятниця. Наразі 4,3 тис. оскаржених голосів не можуть врахувати в результати голосування, адже їх мають вилучити, допоки посадовці окружної виборчої комісії не проведуть слухання стосовно претензій. Такі слухання мають відбутися вже після виборів - 8 листопада.

AP нагадує, що Пенсильванія є ключовим штатом і голоси його виборців можуть стати вирішальними у результатах президентських виборів.

"4300 поштових бюлетенів (голосів), про які йде мова, може бути достатньо, щоб визначити, хто (з кандидатів) виграє в штаті та здобуде 19 голосів виборців", - додають у матеріалі.