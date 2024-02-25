Трамп здобув перемогу на республіканських праймериз у Південній Кароліні

Про це повідомляє агентство Asociated Press.

Зазначається, що наразі ведеться підрахунок голосів, але опитування свідчать, що Трамп випереджає Гейлі з 64% проти 33%. Виборці надали перевагу колишньому президенту, попри численні кримінальні звинувачення і статус Гейлі як уродженки Південної Кароліни, яка виграла два терміни на посаді губернатора.

Опонентка Трампа привітала колишнього президента та підкреслила, що не збирається виходити з передвиборчих змагань.

Трамп зазначив, що ніколи не бачив, щоб "Республіканська партія була такою єдиною", та додав, що респонденти "можуть святкувати близько 15 хвилин, але потім мають повернутися до роботи".

Наразі Трамп переміг у всіх змаганнях, де розглядалися кандидатури республіканських делегатів: в Айові, Нью-Гемпширі, Неваді та на Віргінських островах США.

ЗМІ наголошує, що остання перемога колишнього президента, ймовірно, посилить тиск на Гейлі, яка була колишнім представником Трампа в ООН і губернатором Південної Кароліни з 2011 по 2017 рік, з метою змусити її вийти з перегонів..