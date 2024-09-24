Трамп заявив, що Зеленський прагне перемоги демократів на виборах у США

Про це він сказав під час мітингу у штаті Пенсильванія, пише Reuters.

"Як на мене, Зеленський - найвидатніший державний діяч в історії. Кожного разу після приїзду до цієї країни, він їде зі 60 млрд доларів. Він дуже хоче, аби вони (кандидати від Демократичної партії - ред.) перемогли, але я вчиню інакше, я знайду спосіб досягти миру", - наголосив Трамп.



Він додав, що у разі перемоги він подзвонить президентам РФ та України та закличе їх укласти мир. При цьому жодних деталей свого "мирного плану" Трамп не оприлюднив.

У Зеленського та Гарріс поки що не відреагували на зауваження Трампа.