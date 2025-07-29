"Трамп знав, як далеко може зайти, і зайшов": у США після угоди з ЄС анонсували "багато торгів"

Про це він сказав в етері CNBS.

"Президент знав, як далеко він може зайти, і він зайшов настільки далеко. Особливість нашого президента в тому, що він має інтуїцію: коли він сидить за столом переговорів та укладає угоду, він знає, як далеко він може зайти", – висловився Лутнік.

Водночас, за його словами, перемовини незавершені. Зокрема, американський міністр анонсував "багато торгів" згодом.