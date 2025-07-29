"Трамп знав, як далеко може зайти, і зайшов": у США після угоди з ЄС анонсували "багато торгів"
Міністр торгівлі США Говард Лутнік прокоментував укладену 27 липня торговельну угоду з ЄС, назвавши її "майстер-класом" від президента Дональда Трампа. Також він анонсував нові домовленості в цій сфері
Про це він сказав в етері CNBS.
"Президент знав, як далеко він може зайти, і він зайшов настільки далеко. Особливість нашого президента в тому, що він має інтуїцію: коли він сидить за столом переговорів та укладає угоду, він знає, як далеко він може зайти", – висловився Лутнік.
Водночас, за його словами, перемовини незавершені. Зокрема, американський міністр анонсував "багато торгів" згодом.
- 27 липня 2025 року Сполучені Штати Америки та Європейський Союз досяглиторговельної угоди, що має запобігти потенційно руйнівній митній війні між двома найбільшими економіками світу.
- Зокрема, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що ця угода запобігла удару по експортно-орієнтованій економіці його країни, зокрема – по автомобільній промисловості.
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