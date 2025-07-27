США та ЄС уклали торговельну угоду: деталі

Про це повідомляє Euronews.

Узгоджено митні тарифи на рівні 15%

Відповідно до умов, погоджених під час зустрічі президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн і президента США Дональда Трампа в Шотландії, більшість товарів, які ЄС експортує на американський ринок, обкладатимуться митом у розмірі 15%.

Рівень тарифу для американських товарів, що імпортуватимуться до ЄС, наразі не уточнений.

Заяви Трампа і фон дер Ляєн

"Я думаю, що це чудово, що ми сьогодні уклали угоду замість того, щоб грати в ігри. Я думаю, що це найбільша угода, яка коли-небудь була укладена", – зазначив Дональд Трамп.

Фон дер Ляєн акцентувала, що укладена угода є домовленістю між двома найбільшими економіками світу.

"Це величезна угода. Вона забезпечить стабільність і передбачуваність. А це дуже важливо для бізнесу по обидва боки Атлантики", – наголосила фон дер Ляєн.

Очільниця Єврокомісії уточнила, що мито у 15% буде "загальним" і "всеохопним".

"Це були важкі переговори, але ми прийшли до хорошого результату", – сказала вона, підкресливши "відкритість" ринку ЄС, яку Трамп раніше ставив під сумнів.

Ключові моменти

Як зазначає видання, тариф у 15% є нижчим за 20%, які Трамп запровадив (а згодом призупинив) у квітні в межах своєї суперечливої концепції "взаємних тарифів", а також за 30%, якими він пригрозив у листі до фон дер Ляєн на початку липня.

Цей рівень також є нижчим за тарифи, погоджені іншими країнами під час нещодавніх переговорів з Білим домом – зокрема Індонезією (19%) і Філіппінами (19%). Водночас він відповідає умовам для Японії (15%), яка є союзницею США в рамках G7.

Втім, така домовленість стала болісним компромісом для ЄС, оскільки переговори починалися з ініціативи фон дер Ляєн щодо взаємного скасування мит за принципом "нуль за нуль". Упродовж усього процесу вона неодноразово попереджала, що "всі варіанти", включно з досі не використаним інструментом протидії економічному тиску, залишаються на столі в разі небажаного розвитку подій.

У міру зростання напруженості Європейська комісія підготувала кілька списків заходів у відповідь на американські тарифи на загальну суму €93 мільярди.

Втім, Брюссель не запровадив симетричних заходів через розбіжності між країнами-членами. Деякі з них, як-от Франція та Іспанія, виступали за жорстку відповідь, тоді як Німеччина та Італія закликали якомога швидше досягти компромісу.

Ідеологічні розбіжності почали зникати після того, як Трамп пригрозив 30% митом — це викликало обурення по всьому ЄС і сприяло зміні позиції блоку на більш рішучу.