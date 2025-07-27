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США та ЄС уклали торговельну угоду: деталі

Катерина Ганжа
27 липня, 2025 неділя
22:42
Економіка Дональд Трамп

У неділю, 27 липня, Сполучені Штати Америки та Європейський Союз досягли торговельної угоди, що має запобігти потенційно руйнівній митній війні між двома найбільшими економіками світу

Зміст

Про це повідомляє Euronews.

Узгоджено митні тарифи на рівні 15%

Відповідно до умов, погоджених під час зустрічі президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн і президента США Дональда Трампа в Шотландії, більшість товарів, які ЄС експортує на американський ринок, обкладатимуться митом у розмірі 15%.

Рівень тарифу для американських товарів, що імпортуватимуться до ЄС, наразі не уточнений.

Заяви Трампа і фон дер Ляєн

"Я думаю, що це чудово, що ми сьогодні уклали угоду замість того, щоб грати в ігри. Я думаю, що це найбільша угода, яка коли-небудь була укладена", – зазначив Дональд Трамп.

Фон дер Ляєн акцентувала, що укладена угода є домовленістю між двома найбільшими економіками світу.

"Це величезна угода. Вона забезпечить стабільність і передбачуваність. А це дуже важливо для бізнесу по обидва боки Атлантики", – наголосила фон дер Ляєн.

Очільниця Єврокомісії уточнила, що мито у 15% буде "загальним" і "всеохопним".

"Це були важкі переговори, але ми прийшли до хорошого результату", – сказала вона, підкресливши "відкритість" ринку ЄС, яку Трамп раніше ставив під сумнів.

Ключові моменти

Як зазначає видання, тариф у 15% є нижчим за 20%, які Трамп запровадив (а згодом призупинив) у квітні в межах своєї суперечливої концепції "взаємних тарифів", а також за 30%, якими він пригрозив у листі до фон дер Ляєн на початку липня.

Цей рівень також є нижчим за тарифи, погоджені іншими країнами під час нещодавніх переговорів з Білим домом – зокрема Індонезією (19%) і Філіппінами (19%). Водночас він відповідає умовам для Японії (15%), яка є союзницею США в рамках G7.

Втім, така домовленість стала болісним компромісом для ЄС, оскільки переговори починалися з ініціативи фон дер Ляєн щодо взаємного скасування мит за принципом "нуль за нуль". Упродовж усього процесу вона неодноразово попереджала, що "всі варіанти", включно з досі не використаним інструментом протидії економічному тиску, залишаються на столі в разі небажаного розвитку подій.

У міру зростання напруженості Європейська комісія підготувала кілька списків заходів у відповідь на американські тарифи на загальну суму €93 мільярди.

Втім, Брюссель не запровадив симетричних заходів через розбіжності між країнами-членами. Деякі з них, як-от Франція та Іспанія, виступали за жорстку відповідь, тоді як Німеччина та Італія закликали якомога швидше досягти компромісу.

Ідеологічні розбіжності почали зникати після того, як Трамп пригрозив 30% митом — це викликало обурення по всьому ЄС і сприяло зміні позиції блоку на більш рішучу.

  • У суботу, 12 липня 2025 року, президент США Дональд Трамп запровадив 30-відсоткові мита на імпорт із Мексики та Європейського Союзу. 
Теги:
Новини
Світ
ЄС
Дональд Трамп
США
Урсула фон дер Ляєн
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