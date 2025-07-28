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Торговельна угода США та ЄС запобігла удару по економіці Німеччини, - Мерц

Дар'я Куркіна
28 липня, 2025 понедiлок
10:36
Світ Фрідріх Мерц

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що укладена 27 липня торговельна угода між США та Європейським Союзом запобігла удару по експортно-орієнтованій економіці його країни, зокрема – по автомобільній промисловості

Зміст

Про це повідомив DW.

За словами Мерца, угода, яку напередодні уклали американський лідер Дональд Трамп і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, дозволила завадити торговельному конфлікту. Канцлер підкреслив, що остання "могла би сильно вдарити по експортно-орієнтованій економіці Німеччини".

Також він зауважив, що "першочергове значення" угода має для автомобільної промисловості Берліна, оскільки мита США щодо неї зменшать майже вдвічі – з 27,5% до 15%.

"Європейці могли б захистити свої основні інтереси, хоча мені хотілося б побачити подальше спрощення трансатлантичної торгівлі. Всі виграють від стабільних і передбачуваних торговельних відносин з доступом на ринок для обох сторін - як з цього боку Атлантики, так і з того, як підприємства, так і споживачі", – резюмував Мерц. 

  • 27 липня 2025 року Сполучені Штати Америки та Європейський Союз досягли торговельної угоди, що має запобігти потенційно руйнівній митній війні між двома найбільшими економіками світу.
Теги:
Новини
ЄС
Європа
Німеччина
Дональд Трамп
США
Економіка
Урсула фон дер Ляєн
Фрідріх Мерц
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