Торговельна угода США та ЄС запобігла удару по економіці Німеччини, - Мерц

Про це повідомив DW.

За словами Мерца, угода, яку напередодні уклали американський лідер Дональд Трамп і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, дозволила завадити торговельному конфлікту. Канцлер підкреслив, що остання "могла би сильно вдарити по експортно-орієнтованій економіці Німеччини".

Також він зауважив, що "першочергове значення" угода має для автомобільної промисловості Берліна, оскільки мита США щодо неї зменшать майже вдвічі – з 27,5% до 15%.

"Європейці могли б захистити свої основні інтереси, хоча мені хотілося б побачити подальше спрощення трансатлантичної торгівлі. Всі виграють від стабільних і передбачуваних торговельних відносин з доступом на ринок для обох сторін - як з цього боку Атлантики, так і з того, як підприємства, так і споживачі", – резюмував Мерц.