Торговельна угода США та ЄС запобігла удару по економіці Німеччини, - Мерц
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що укладена 27 липня торговельна угода між США та Європейським Союзом запобігла удару по експортно-орієнтованій економіці його країни, зокрема – по автомобільній промисловості
Про це повідомив DW.
За словами Мерца, угода, яку напередодні уклали американський лідер Дональд Трамп і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, дозволила завадити торговельному конфлікту. Канцлер підкреслив, що остання "могла би сильно вдарити по експортно-орієнтованій економіці Німеччини".
Також він зауважив, що "першочергове значення" угода має для автомобільної промисловості Берліна, оскільки мита США щодо неї зменшать майже вдвічі – з 27,5% до 15%.
"Європейці могли б захистити свої основні інтереси, хоча мені хотілося б побачити подальше спрощення трансатлантичної торгівлі. Всі виграють від стабільних і передбачуваних торговельних відносин з доступом на ринок для обох сторін - як з цього боку Атлантики, так і з того, як підприємства, так і споживачі", – резюмував Мерц.
- 27 липня 2025 року Сполучені Штати Америки та Європейський Союз досягли торговельної угоди, що має запобігти потенційно руйнівній митній війні між двома найбільшими економіками світу.
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