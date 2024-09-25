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Три країни Західної Африки куплятимуть супутники у Росії

Світлана Кравченко
25 вересня, 2024 середа
07:20
Світ російський супутник "Ресурс-П"

Держави Західної Африки - Малі, Нігер і Буркіна-Фасо - уклали угоду з Росією про закупівлю в країни телекомунікаційних супутників і супутників дистанційного зондування

Зміст

Про це пише BBC.

Зазначається, що у понеділок, 23 вересня, міністри трьох країн зустрілися з представниками російського аерокосмічного агентства "Роскосмос" у столиці Малі Бамако для обговорення угоди.

За словами міністра фінансів Малі Алуссені Сану, ці супутники посилять охорону кордонів і національну безпеку в усіх трьох країнах, а також забезпечать зв'язок.

Сану також вважає, що супутники допоможуть їм здійснювати моніторинг і реагувати на повені, посухи, пожежі та інші надзвичайні ситуації.

Міністри трьох африканських країн заявили, що телекомунікаційні супутники полегшать трансляцію теле- і радіосигналів на території трьох країн. Очікується, що вони також надаватимуть послуги інтернету і телефонного зв'язку у важкодоступних і слаборозвинених районах Сахелю.

Видання нагадує, що Малі, Нігер і Буркіна-Фасо торік утворили Альянс держав Сахелю, який спершу мав на меті посилити військову співпрацю, але з часом розширив свої цілі.

Росія ж своєю чергою прагне розширити присутність в Африці, особливо в Сахелі, відтоді, як відносини між цими країнами і їхніми західними союзниками погіршилися.

  • Нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія використовує китайські супутники для того, щоб фотографувати українські атомні електростанції.
Теги:
Росія
космос
Технології
Африка
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