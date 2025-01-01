Трилапий пес президентки Молдови Санду загубився в новорічну ніч, злякавшись феєрверків
У новорічну ніч пес молдовської президентки Маї Санду на прізвисько Кодруц загубився, злякавшись феєрверків. Згодом собаку знайшли та повернули адміністрації президента
Про це інформує NewsMaker.
Кодруца помітили на вулиці Кишинева зранку 1 січня. У соцмережах користувачі розмістили оголошення про переляканого собаку без передньої лапки - на фотографії впізнали улюбленця Санду.
"Сьогодні вранці з нашим дорогим другом Кодруцем стався неприємний випадок. Гучні феєрверки налякали його, і в паніці він вибіг з двору адміністрації президента. Кодруца знайшли і повернули, зараз він у безпеці, вдома. Цей випадок нагадує нам про те, як важливо бути відповідальними і усвідомлювати, що феєрверки негативно впливають на наших друзів-тварин", - повідомив прессекретар президентки.
- 16 листопада 2023 року під час офіційного заходу президентка Молдови Мая Санду хотіла познайомити свого собаку з президентом Австрії Олександром Ван дер Белленом, але собака вкусив його за руку.
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