ЦАХАЛ готує розширення наземної операції у центральній частині Гази до роковин нападу ХАМАС: цивільних закликали евакуюватись з цього району

Про це повідомляє The Times of Israel.

Згідно з повідомленням, це рішення пов'язане з очікуванням посилення атак ХАМАСу на роковини нападу 7 жовтня.

Райони, що підлягають евакуації, розташовані на південь від стратегічного коридору Нецарім, де ЦАХАЛ підтримує значну військову присутність.

"Під час війни ХАМАС неодноразово намагався атакувати війська в коридорі, а нещодавно великий натовп палестинців спробував повернутися на північ Гази через цю територію, але був відтіснений ЦАХАЛом", - додали у ЦАХАЛі.