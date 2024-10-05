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ЦАХАЛ готує розширення наземної операції у центральній частині Гази до роковин нападу ХАМАС: цивільних закликали евакуюватись з цього району

Марія Науменко
5 жовтня, 2024 субота
16:36
Світ Ізраїль, ЦАХАЛ

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) готує розширення наземної операції у центральній частині Гази до роковин нападу ХАМАС та закликає цивільних евакуюватись з районів Нусейрат та Бурейдж

Зміст

Про це повідомляє The Times of Israel.

Згідно з повідомленням, це рішення пов'язане з очікуванням посилення атак ХАМАСу на роковини нападу 7 жовтня.

Райони, що підлягають евакуації, розташовані на південь від стратегічного коридору Нецарім, де ЦАХАЛ підтримує значну військову присутність.

"Під час війни ХАМАС неодноразово намагався атакувати війська в коридорі, а нещодавно великий натовп палестинців спробував повернутися на північ Гази через цю територію, але був відтіснений ЦАХАЛом", - додали у ЦАХАЛі.

  • 7 жовтня 2023 року палестинські збройні формування ХАМАС та "Ісламський джихад" відразу в кількох місцях з повітря та на суходолі розпочали масовану атаку на державу Ізраїль. Очільник збройного крила ХАМАСу Мухаммед ад-Дейфа заявив, що його бойовики розпочали операцію "Повінь Аль-Акси". За його словами, ці дії покликані захистити мечеть Аль-Акса у Єрусалимі. Палестинці випустили по території Ізраїлю 2-3 тис. ракет й одночасно захопили 7 громад на півдні.
  • Федеральне бюро розслідувань (ФБР) оприлюднило попередження про підвищену загрозу терористичних актів у Сполучених Штатах напередодні річниці нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня.
Теги:
Ізраїль
Палестина
Близький Схід
Військові новини
Війна в Ізраїлі
Сектор Гази
Хамас
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