ЦАХАЛ повідомив про обстріл з боку Лівану
У ніч проти понеділка, 12 серпня, з Лівану в бік Ізраїлю було випущено близько 30 ракет
Про це повідомила Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).
"Після сирен, які нещодавно пролунали на півночі Ізраїлю, було ідентифіковано приблизно 30 снарядів, які прямували з Лівану до району Кабрі", – йдеться в повідомленні.
Ізраїльські військові додали, що багато з цих ракет упали на відкритих територіях. Повідомлень про постраждалих не було. ЦАХАЛ завдав ударів по джерелах вогню.
Сирени на півночі Ізраїлю прозвучали незадовго до другої ночі (за київським часом) понеділка, 12 серпня.
Пов'язаний із "Хезболлою" сайт Al Mayadeen повідомив, що відповідальність за обстріл узяла на себе "Хезболла", стверджуючи, що його ціллю була військова база.
- 11 серпня Армія оборони Ізраїлю попередила цивільних жителів району Хан-Юніса в Газі про евакуацію. ЦАХАЛ планує там здійснити операцію проти терористичних організацій
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