ЦАХАЛ повідомив про обстріл з боку Лівану

Про це повідомила Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

"Після сирен, які нещодавно пролунали на півночі Ізраїлю, було ідентифіковано приблизно 30 снарядів, які прямували з Лівану до району Кабрі", – йдеться в повідомленні.

Ізраїльські військові додали, що багато з цих ракет упали на відкритих територіях. Повідомлень про постраждалих не було. ЦАХАЛ завдав ударів по джерелах вогню.

Сирени на півночі Ізраїлю прозвучали незадовго до другої ночі (за київським часом) понеділка, 12 серпня.

Пов'язаний із "Хезболлою" сайт Al Mayadeen повідомив, що відповідальність за обстріл узяла на себе "Хезболла", стверджуючи, що його ціллю була військова база.