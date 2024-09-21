ЦАХАЛ за один вечір знищив верхівку спецназу "Хезболли"

Це сталося у ніч з 20 на 21 вересня 2024 року під час зустрічі з командуванням сил Радвана у районі Дахіє в Бейруті (Ліван), повідомила пресслужба ізраїльських збройних сил.

Серед ліквідованих, зокрема, був Абу Хасан Самір, який служив керівником навчального підрозділу сил "Радван".

"Він обіймав різні посади в терористичній організації та був командувачем сил спеціального призначення "Радван" протягом десятиліття до початку 2024 року. Він був одним із планувальників і керівників плану нападу "Підкори Галілею" та брав участь у просуванні закріплення Хезболли в південному Лівані, одночасно намагаючись покращити наземні бойові можливості організації. Протягом багатьох років і в перші місяці війни він планував і здійснював численні обстріли та проникнення на територію Ізраїлю", - інфоромує ЦАХАЛ.

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Інші ліквідован командири "Радвана":

Самер Абдул-Халім Халаві - командувач прибережним районом,

Аббас Самі Масламані - командувач районом Кана,

Абдулла Аббас Хаджазі - командир району хребта Рамім,

Мухаммед Ахмад Реда - командувач районом Аль-Хіам.

Хасан Хусейн Маді - командувач районом гори Дов.

Ці командири протягом багатьох років керували та планували атаки сил Радвана та незаконного потрапляння на територію Ізраїлю, заявляє Ізраїль.

Також знищені:

Хасан Юссеф Абад Альссатар - відповідальний за операції "Радвана", що керував усіма вогневими операціями підрозділу,

Хусейн Ахмад Дахрадж - начальник штабу "Радван", який займався матеріальним забезпеченням та структурою оранізації.

"Акіл і командири, знищені під час удару, були відповідальними за планування, просування та виконання сотень терористичних операцій проти Ізраїлю", - наголошує Армія оборони Ізраїлю.