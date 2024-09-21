ЦАХАЛ за один вечір знищив верхівку спецназу "Хезболли"
Літаки Армії оборони Ізраїлю поцілили Ібрагіма Акіла, керівника спецназу "Радван" терористичної організації "Хезболла", і разом з ним решту командирів цього підрозділу
Це сталося у ніч з 20 на 21 вересня 2024 року під час зустрічі з командуванням сил Радвана у районі Дахіє в Бейруті (Ліван), повідомила пресслужба ізраїльських збройних сил.
Серед ліквідованих, зокрема, був Абу Хасан Самір, який служив керівником навчального підрозділу сил "Радван".
"Він обіймав різні посади в терористичній організації та був командувачем сил спеціального призначення "Радван" протягом десятиліття до початку 2024 року. Він був одним із планувальників і керівників плану нападу "Підкори Галілею" та брав участь у просуванні закріплення Хезболли в південному Лівані, одночасно намагаючись покращити наземні бойові можливості організації. Протягом багатьох років і в перші місяці війни він планував і здійснював численні обстріли та проникнення на територію Ізраїлю", - інфоромує ЦАХАЛ.
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Інші ліквідован командири "Радвана":
Самер Абдул-Халім Халаві - командувач прибережним районом,
Аббас Самі Масламані - командувач районом Кана,
Абдулла Аббас Хаджазі - командир району хребта Рамім,
Мухаммед Ахмад Реда - командувач районом Аль-Хіам.
Хасан Хусейн Маді - командувач районом гори Дов.
Ці командири протягом багатьох років керували та планували атаки сил Радвана та незаконного потрапляння на територію Ізраїлю, заявляє Ізраїль.
Також знищені:
Хасан Юссеф Абад Альссатар - відповідальний за операції "Радвана", що керував усіма вогневими операціями підрозділу,
Хусейн Ахмад Дахрадж - начальник штабу "Радван", який займався матеріальним забезпеченням та структурою оранізації.
"Акіл і командири, знищені під час удару, були відповідальними за планування, просування та виконання сотень терористичних операцій проти Ізраїлю", - наголошує Армія оборони Ізраїлю.
- 17 вересня у Лівані понад дві тисячі бойовиків "Хезболли" постраждали через масовий вибух пейджерів.
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