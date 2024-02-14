ЦАХАЛ завдав ударів по військових об'єктах у Лівані

Про це пише ЦАХАЛ.

"Сьогодні вдень було зафіксовано два запуски ракет з Лівану, які впали на відкритій місцевості. У відповідь ЦАХАЛ завдав ударів по місцях пусків ракет, а також додаткових районів на півдні Лівану", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що пізніше ізраїльські винищувачі уразили військовий пост у районі Рам'є, а також за приховану наглядову посаду бойовиків у Рас-ель-Фара, з якої в минулому також проводилися обстріли Ізраїлю.