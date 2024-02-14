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ЦАХАЛ завдав ударів по військових об'єктах у Лівані

14 лютого, 2024 середа
07:43
Світ Ізраїль, ЦАХАЛ

Увечері 13 лютого армія оборони Ізраїлю завдала кількох ударів по базах та спостережним пунктам бойовиків на півдні Лівану

Про це пише ЦАХАЛ.

"Сьогодні вдень було зафіксовано два запуски ракет з Лівану, які впали на відкритій місцевості. У відповідь ЦАХАЛ завдав ударів по місцях пусків ракет, а також додаткових районів на півдні Лівану", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що пізніше ізраїльські винищувачі уразили військовий пост у районі Рам'є, а також за приховану наглядову посаду бойовиків у Рас-ель-Фара, з якої в минулому також проводилися обстріли Ізраїлю.

  • Напередодні Ізраїль оголосив, що врятував двох заручників ХАМАСу під час операції в Рафаху.
Теги:
Ізраїль
Ліван
Військові новини
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