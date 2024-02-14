ЦАХАЛ завдав ударів по військових об'єктах у Лівані
Увечері 13 лютого армія оборони Ізраїлю завдала кількох ударів по базах та спостережним пунктам бойовиків на півдні Лівану
Про це пише ЦАХАЛ.
"Сьогодні вдень було зафіксовано два запуски ракет з Лівану, які впали на відкритій місцевості. У відповідь ЦАХАЛ завдав ударів по місцях пусків ракет, а також додаткових районів на півдні Лівану", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що пізніше ізраїльські винищувачі уразили військовий пост у районі Рам'є, а також за приховану наглядову посаду бойовиків у Рас-ель-Фара, з якої в минулому також проводилися обстріли Ізраїлю.
- Напередодні Ізраїль оголосив, що врятував двох заручників ХАМАСу під час операції в Рафаху.
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