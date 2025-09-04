Це дійсно дуже насторожило: Дикий прокоментував саміт у Пекіні

Про це в ефірі Еспресо сказав колишній командир взводу батальйону "Айдар" Євген Дикий.

"Дійсно дуже насторожило те, що на полях саміту в Китаї відбувся китайсько-індійський діалог, і це дуже серйозно. Великий геній світової політики, 47-й президент США Дональд Трамп змусив Китай та Індію, давніх запеклих ворогів, почати шукати порозуміння між собою, і це реально страшно", - наголосив Дикий.

За словами колишнього командира взводу батальйону "Айдар", баланс сил у найбільш населеній частині нашої планети - Азії - значною мірою тримався на протистоянні двох великих держав: Китаю та Індії, кожна з яких має населення понад мільярд.

"Там усе вибудовувалося на цьому регіональному, локальному протистоянні, і в якому Індія, при всіх нюансах, усе ж таки була більш схильна знаходити спільну мову з Заходом, на противагу Китаю. Тепер Індія і Китай шукають порозуміння. І це порозуміння буде не на користь західної демократії", - резюмував Дикий.