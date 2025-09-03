Китай веде свою війну проти світу руками Путіна і Кіма, - політолог Горбач
Китай дедалі активніше розширює свій вплив у світі, використовуючи лідерів Росії та Північної Кореї у гібридній війні проти Заходу. Пекін прагне підірвати глобальне лідерство США без прямого військового зіткнення
Про це в ефірі Еспресо сказав виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач.
"Для військових експертів давно зрозуміло, що китайська воєнна загроза існує і є цілком реалістичною. Китай створив і запустив у серійне виробництво новітню зброю, якої немає навіть у США. Так, у Китаю немає великих авіаносців, але є величезні 20-метрові підводні безпілотники, які можуть застосовуватися саме проти цих авіаносців", - зазначив Горбач.
Політолог наголосив, що бойового досвіду у Китаю немає, але він прагне просувати свої інтереси не бойовими діями, а парадами й погрозами. Тобто на рівні символічних дій і демонстрації сили Китай очікує поступок від Дональда Трампа.
"Я не виключаю, що зараз для Китаю настав золотий час, адже за такого президента США цього цілком можна досягти без війни - тобто фактично капітулювати США перед Китаєм і його клубом автократів та диктаторів.
Сьогодні на параді ми бачили по праву руку від Сі Цзіньпіна Володимира Путіна, а по ліву - Кім Чен Ина. Ось і права, і ліва рука Китаю, якими він веде свою фізичну та гібридну війну з рештою світу, передусім - проти американського лідерства у ньому", - резюмував Горбач.
Президент США Дональд Трамп заявив, що очільник Росії Володимир Путін та лідер Північної Кореї Кім Чен Ин готують змову проти Сполучених Штатів.
