Китай веде свою війну проти світу руками Путіна і Кіма, - політолог Горбач

Про це в ефірі Еспресо сказав виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач.

"Для військових експертів давно зрозуміло, що китайська воєнна загроза існує і є цілком реалістичною. Китай створив і запустив у серійне виробництво новітню зброю, якої немає навіть у США. Так, у Китаю немає великих авіаносців, але є величезні 20-метрові підводні безпілотники, які можуть застосовуватися саме проти цих авіаносців", - зазначив Горбач.

Політолог наголосив, що бойового досвіду у Китаю немає, але він прагне просувати свої інтереси не бойовими діями, а парадами й погрозами. Тобто на рівні символічних дій і демонстрації сили Китай очікує поступок від Дональда Трампа.

"Я не виключаю, що зараз для Китаю настав золотий час, адже за такого президента США цього цілком можна досягти без війни - тобто фактично капітулювати США перед Китаєм і його клубом автократів та диктаторів.

Сьогодні на параді ми бачили по праву руку від Сі Цзіньпіна Володимира Путіна, а по ліву - Кім Чен Ина. Ось і права, і ліва рука Китаю, якими він веде свою фізичну та гібридну війну з рештою світу, передусім - проти американського лідерства у ньому", - резюмував Горбач.