Трамп звинуватив Путіна і Кім Чен Ина у підготовці змови проти США
Президент США Дональд Трамп заявив, що очільник Росії Володимир Путін та лідер Північної Кореї Кім Чен Ин готують змову проти Сполучених Штатів
Про це він написав на платформі Truth Social.
Трамп звернувся до голови Китаю Сі Цзіньпіна, закликавши його пам’ятати про "величезну підтримку", яку свого часу Сполучені Штати надали Китаю.
Трамп нагадав, що "багато американців загинули, щоб допомогти Китаю здобути свободу від ворожого загарбника", і висловив сподівання, що їхня хоробрість та самопожертва будуть належно вшановані. Він побажав китайському народу "чудового і тривалого святкування" національного свята.
Водночас політик згадав російського диктатора Володимира Путіна та лідера КНДР Кім Чен Ина, заявивши, що вони "плетуть змову проти Сполучених Штатів Америки".
Президент США додав, що передає "найтепліші вітання" Путіну та Кіму, проте підкреслив, що головним питанням залишається позиція Китаю та його лідера на тлі нових міжнародних викликів.
- Голова КНР Сі Цзіньпін зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним у Пекіні та заявив, що обидві країни мають сприяти глибшій інтеграції інтересів.
