"Це епоха шоу-бізнесу": аналітик Костогриз про президентські вибори в США
Аналітик Ради зовнішньої політики "Українська призма" Євген Костогризов пояснив, що в США все більшою популярності набирає популізм серед політиків для того, щоб отримати прихильність своїх виборців
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Президентські вибори в США чудово відображають сучасну епоху в американській політиці. Це епоха шоу-бізнесу. Хоча і сам Дональд Трамп є шоуменом ми чудово знаємо і могли побачити це у 2016 та 2020 роках, але цього року й Камала Гарріс вирішила не те щоб мімікрувати Дональда Трампа, але запозичити в нього певні прийоми. Після зняття Джо Байдена і балотування Камала Гарріс концентрувалась радже не на розробці якоїсь детальної програми і деталях, а на розробці іміджу “своєї” для власного демократичного електорату", - пояснив Костогриз.
Аналітик зауважив, що цього року від обох кандидатів не було реальних конструктивних пропозицій для своїх виборців.
"Ця передвиборча кампанія обох кандидатів, порівняно з минулими й особливо у 2012, 2008 та 2004 років, стала менше конструктивною і більш сконцентрованою на таких більш артистичних здібностях кандидатів. Зокрема, на лозунгах, гаслах, а не на якихось реальних пропозиціях. Тому, на жаль, в США популізм став дієвим способом завоювати прихильність виборців", - додав він.
- 22 жовтня повідомлялось, що за два тижні до виборів президента США майже 17 млн американців достроково проголосували за кандидата.
- 25 жовтня стало відомо, що за результатами останнього загальнонаціонального опитування перед виборами у США, проведеного The New York Times та Сієнським коледжем, віцепрезидентка Камала Гарріс та експрезидент Дональд Трамп мають однакову підтримку серед виборців.
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