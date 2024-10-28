"Це епоха шоу-бізнесу": аналітик Костогриз про президентські вибори в США

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Президентські вибори в США чудово відображають сучасну епоху в американській політиці. Це епоха шоу-бізнесу. Хоча і сам Дональд Трамп є шоуменом ми чудово знаємо і могли побачити це у 2016 та 2020 роках, але цього року й Камала Гарріс вирішила не те щоб мімікрувати Дональда Трампа, але запозичити в нього певні прийоми. Після зняття Джо Байдена і балотування Камала Гарріс концентрувалась радже не на розробці якоїсь детальної програми і деталях, а на розробці іміджу “своєї” для власного демократичного електорату", - пояснив Костогриз.

Аналітик зауважив, що цього року від обох кандидатів не було реальних конструктивних пропозицій для своїх виборців.

"Ця передвиборча кампанія обох кандидатів, порівняно з минулими й особливо у 2012, 2008 та 2004 років, стала менше конструктивною і більш сконцентрованою на таких більш артистичних здібностях кандидатів. Зокрема, на лозунгах, гаслах, а не на якихось реальних пропозиціях. Тому, на жаль, в США популізм став дієвим способом завоювати прихильність виборців", - додав він.