"Це потребує законодавчих змін": Мусієнко припустив, чому в ЄС є страх надавати Україні допомогу
Суперечності стосовно надання допомоги Україні виникають через національне законодавство держав
Про це розповів директор Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в етері телеканалу "Еспресо".
"Питання коштів вирішується понад рік. Суперечності у тому, що є національне законодавство держав. Вони вважають, що конфісковувати таким чином кошти та передавати Україні, буде порушенням правил. Це буде слугувати відлякуючим моментом для інших потенційних інвесторів і країн. Вони бояться цього рішення. Треба змінити дуже багато законодавства, а зміна законодавства потребує часу", - зазначив він.
Це правовий режим країн Заходу, відступати від своїх правил вони не будуть, ніхто не буде діяти зараз в режимі надзвичайного стану, зауважив Мусієнко.
"Це порушення процедур і може порушити систему, а їм треба думати про власну економіку та національні інтереси. Тому вони діятимуть по відповідній процедурі. Поки не зміниться регламент і законодавства, очікувати інших рішень не варто", - додав він.
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Нагадаємо, лідери Євросоюзу не зможуть погодити рішення про конфіскацію доходів заморожених активів РФ для України на саміті ЄС через небажання Угорщини спрямовувати ці кошти на купівлю зброї для ЗСУ.
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