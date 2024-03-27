"Це потребує законодавчих змін": Мусієнко припустив, чому в ЄС є страх надавати Україні допомогу

Про це розповів директор Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в етері телеканалу "Еспресо".

"Питання коштів вирішується понад рік. Суперечності у тому, що є національне законодавство держав. Вони вважають, що конфісковувати таким чином кошти та передавати Україні, буде порушенням правил. Це буде слугувати відлякуючим моментом для інших потенційних інвесторів і країн. Вони бояться цього рішення. Треба змінити дуже багато законодавства, а зміна законодавства потребує часу", - зазначив він.

Це правовий режим країн Заходу, відступати від своїх правил вони не будуть, ніхто не буде діяти зараз в режимі надзвичайного стану, зауважив Мусієнко.

"Це порушення процедур і може порушити систему, а їм треба думати про власну економіку та національні інтереси. Тому вони діятимуть по відповідній процедурі. Поки не зміниться регламент і законодавства, очікувати інших рішень не варто", - додав він.