"Це практично були вибори: усі проти Маї Санду": колишній прем'єр-міністр з питань реінтеграції Молдови Кульминський
Колишній віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції Молдови у 2021 році, виконавчий директор Інституту стратегічних ініціатив у Кишиневі Владислав Кульминський зазначив, що під час президентських виборів у Молдові багато проєвропейських політиків працювали на РФ
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Це практично були вибори усі проти Маї Санду - ось яке було гасло цих виборів. Практично всі працювали проти неї і було дуже багато так званих проєвропейських політиків, в яких не було жодних підстав сумніватися, що вони проєвропейські політики, які були проти Маї Санду і практично за Російську Федерацію", - сказав він.
Владислав Кульминський зазначив, що причини невідомі, адже шлях до Європи - це стратегічне питання для Молдови.
"І це теж дуже важливе питання, бо це дуже багато питань ставить: чому це було так? Зрозуміло, що багато людей обурені, є дуже багато суперечок, але ж це стратегічне питання для країни. Багато людей, які себе проголосили проєвропейськими кандидатами, вони працювали практично на Російську Федерацію", - розповів колишній віцепрем’єр.
- У неділю, 3 листопада 2024 року, у Молдові відбувся другий тур президентських виборів. За посаду змагаються чинна проєвропейська президентка Мая Санду та проросійський ексгенпрокурор Олександр Стояногло.
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