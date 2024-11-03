"Це практично були вибори: усі проти Маї Санду": колишній прем'єр-міністр з питань реінтеграції Молдови Кульминський

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Це практично були вибори усі проти Маї Санду - ось яке було гасло цих виборів. Практично всі працювали проти неї і було дуже багато так званих проєвропейських політиків, в яких не було жодних підстав сумніватися, що вони проєвропейські політики, які були проти Маї Санду і практично за Російську Федерацію", - сказав він.

Владислав Кульминський зазначив, що причини невідомі, адже шлях до Європи - це стратегічне питання для Молдови.

"І це теж дуже важливе питання, бо це дуже багато питань ставить: чому це було так? Зрозуміло, що багато людей обурені, є дуже багато суперечок, але ж це стратегічне питання для країни. Багато людей, які себе проголосили проєвропейськими кандидатами, вони працювали практично на Російську Федерацію", - розповів колишній віцепрем’єр.