Це як зброя, яка висить на стіні: Фурса про санкції США проти Росії

Про це в ефірі Еспресо сказав інвестиційний банкір Сергій Фурса.

"Ефект від санкцій проти Росії є. Щороку санкції коштують Росії до 2% ВВП - а це дуже багато. Тому посилення санкцій - це завжди добре. Словаччина зараз чинить опір, так само як раніше це робила Угорщина, але рано чи пізно їх дотиснуть. Тим більше, що економіка Словаччини - це дрібниця у порівнянні з масштабами ЄС.

Американські санкції проти Росії - це вже питання того, що в голові у Трампа, і на це не може відповісти навіть сам Трамп", - зауважив Фурса.

За словами інвестиційного банкіра, вторинні санкції США проти Росії, найімовірніше, не працюватимуть. Ніхто не буде запроваджувати мита у 100%, ні щодо Індії, ні щодо Китаю. Але це може бути як зброя, що висить на стіні, якою лякають під час перемовин. Китай, звісно, це проігнорує. А на Індію це може частково вплинути. Тим більше, що зараз Саудівська Аравія нарощує видобуток.

"Я думаю, що будуть перемовини на кшталт: "Шановні саудівці, ви маєте перейти з російської нафти на саудівську, бо ми з вами співпрацюємо, підписали торгівельну угоду, і треба рухатися в цьому напрямку. Тобто такий варіант можливий.

Плюс, якщо США справді запровадять реальні санкції, це буде щось на кшталт доєднання до 18-го пакета європейських санкцій", - зазначив Фурса.