Це як зброя, яка висить на стіні: Фурса про санкції США проти Росії
Нові санкції США проти Росії залишаються радше інструментом дипломатичного тиску. Вашингтон наразі здебільшого обмежується санкційною риторикою
Про це в ефірі Еспресо сказав інвестиційний банкір Сергій Фурса.
"Ефект від санкцій проти Росії є. Щороку санкції коштують Росії до 2% ВВП - а це дуже багато. Тому посилення санкцій - це завжди добре. Словаччина зараз чинить опір, так само як раніше це робила Угорщина, але рано чи пізно їх дотиснуть. Тим більше, що економіка Словаччини - це дрібниця у порівнянні з масштабами ЄС.
Американські санкції проти Росії - це вже питання того, що в голові у Трампа, і на це не може відповісти навіть сам Трамп", - зауважив Фурса.
За словами інвестиційного банкіра, вторинні санкції США проти Росії, найімовірніше, не працюватимуть. Ніхто не буде запроваджувати мита у 100%, ні щодо Індії, ні щодо Китаю. Але це може бути як зброя, що висить на стіні, якою лякають під час перемовин. Китай, звісно, це проігнорує. А на Індію це може частково вплинути. Тим більше, що зараз Саудівська Аравія нарощує видобуток.
"Я думаю, що будуть перемовини на кшталт: "Шановні саудівці, ви маєте перейти з російської нафти на саудівську, бо ми з вами співпрацюємо, підписали торгівельну угоду, і треба рухатися в цьому напрямку. Тобто такий варіант можливий.
Плюс, якщо США справді запровадять реальні санкції, це буде щось на кшталт доєднання до 18-го пакета європейських санкцій", - зазначив Фурса.
- У понеділок, 14 липня, лідер більшості в сенаті США Джон Тун заявив, що просування нового пакета американських санкцій проти РФ буде відкладено, оскільки президент Дональд Трамп заявив про готовність вжити заходів щодо Росії влітку цього року, якщо президент Росії Володимир Путін не піде на укладення мирної угоди з Україною.
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