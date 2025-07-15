"Трамп спробує зробити дещо з цього самостійно": сенат США відклав просування нового пакету санкцій проти РФ

Про це пише Politico.

"Схоже, що зараз президент має намір вжити деяких заходів самостійно, – заявив Тун. - Якщо в якийсь момент президент дійде висновку, що це має сенс і додає цінності та важелів впливу, які йому потрібні в цих переговорах для просування законопроекту, то ми це зробимо. Ми будемо готові до цього".

Йдеться про законопроєкт, розроблений сенаторами Лінсі Гремом і Річардом Блюменталем, який підтримали 85 сенаторів, дозволить Трампу ввести вторинні мита в розмірі щонайменше 500% на імпортні товари з таких країн, як Китай, Бразилія та Індія, які все ще торгують з Росією.

Тун припустив, що погрозаТрампа про 50-денний термін на завершення війни означає, що сенату більше не потрібно ухвалювати законопроєкт Грема-Блюменталя.

"Ми будемо намагатися якнайкраще... координувати стратегії з Білим домом, очевидно, з Палатою представників, – додав він. - Тож ми будемо готові до дії в будь-яку хвилину".

Як зазначили у виданні, дії в палаті представників також здаються малоймовірними після коментарів Трампа. На запитання, чи буде розглянуто законодавство про санкції до того, як палата представників піде на літні канікули наприкінці цього місяця, лідер більшості Стів Скаліс відповів: "Зараз – ні".

Він припустив, що Трамп самостійно зможе примусити Путіна до миру.

Що передувало

14 липня Дональд Трамп заявив, що запровадить вторинні мита для РФ, які можуть сягнути 100%, якщо протягом 50 днів не буде досягнуто мирної угоди з Україною.

Висока представниця Євросоюзу з питань закордонних справ Кая Каллас заявила, що погроза Дональда Трампа для Росії про 50 днів на завершення війни проти України - є "дуже довгим терміном".

Натомість заступник голови Ради безпеки Російської Федерації й колишній президент Росії Дмітрій Медвєдєв назвав цю заяву Трампа "декоративним ультиматумом", який, за його словами, у Москві навіть не помітили.