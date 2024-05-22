Це жест відчаю: експерт з питань євроінтеграції Рибачук про зміну кордонів РФ в Балтійському морі в односторонньому порядку

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Цікава ситуація тому, що Балтійське море стало внутрішнім морем НАТО. Переможна стратегія так званого найкращого стратега Путіна дала свої результати. У Росії збільшилися на тисячі кілометрів кордони з НАТО. Потрібно почекати реакцію Литви та Фінляндії. Тому що цей жест Росія зробила в односторонньому порядку, і це нагадує жест відчаю. Наразі в Балтійському морі Росія нічого не вирішує. Це "гарний" крок з боку Росії для того, щоб європейці ще раз зрозуміли з ким вони мають справу", - наголосив Рибачук.