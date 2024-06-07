Туреччина планує закупити у США модернізовані винищувачі F-16 Block 70
Туреччина підписала заявку на придбання модернізованих винищувачів F-16 Block 70 та модернізації існуючого парку літаків цього покоління
Про це йшлося на пресбрифінгу в Держдепі США.
"Саме Туреччина підписала лист про пропозицію та згоду придбати F-16. Продаж є інвестицією в оперативну сумісність НАТО та підтримає інтереси національної безпеки Сполучених Штатів, Туреччини та Альянсу НАТО. Можливо, ви пам’ятаєте, що для завершення цього конкретного продажу знадобився деякий час, і ми раді, що це просувається вперед", - зазначається у повідомленні Держдепу.
Посол США в Туреччині Джефф Флейк заявив про важливий крок щодо придбання Туреччиною F-16.
"Сьогоднішній день знаменує собою важливий крок вперед у закупівлі Туреччиною винищувачів останнього покоління F-16 Block 70 та модернізації існуючого парку F-16. Це добре для національної безпеки США, національної безпеки Туреччини та взаємодії з НАТО", - написав Флейк.
Фото: twitter JeffFlake
- У п'ятницю, 31 травня, міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан відреагував на дозвіл союзників України бити по території Росії своєю зброєю, заявивши, що його країна не хоче, щоб НАТО брало участь у цій війні.
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