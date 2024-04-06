Туреччина припиняє безвізовий режим для громадян Таджикистану
Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган підписав указ, в якому ухвалено рішення щодо скасування безвізового режиму для громадян Таджикистану
Про це пише Resmi Gazete.
"Ухвалено рішення скасувати безвізовий режим для поїздок до Туреччини громадян Таджикистану, які мають звичайні закордонні паспорти", - йдеться в указі.
Натомість причини рішення не називаються.
- В ході антитерористичної операції спецслужб Туреччини затримано 51 людину за підозрою у зв'язках із терористичним угрупованням "Ісламська держава".
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