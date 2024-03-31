У Туреччині затримали 51 особу за підозрою у зв'язках із ІДІЛ, - МВС

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Ерлікая у Х.

Він заявив, що операції із затримання підозрюваних проводились у 21 турецькій провінції протягом 4 днів.

За його словами, в операції брали участь провінційні управління поліції за координації прокуратури, головне управління безпеки, розвідувальне управління і департамент із боротьби з тероризмом.

Операції проводились в Адані, Афьонкарахісарі, Амасії, Анкарі, Анталії, Діярбакирі, Дюздже, Ескішехірі, Ґазіантепі, Хатаї, Стамбулі, Коджаелі, Коньї, Кілісі, Муглі, Османіє, Самсуні, Шанлиурфі, Трабзоні, Ушаку та Ялові.

Найбільше підозрюваних у зв'язках з ІДІЛ затримали в провінції Анкара – 10 осіб.

Міністр додав, що в ході операцій було вилучено велику кількість організаційної документації та цифрових матеріалів.

"Я хочу, щоб наша дорога нація знала, що ми не потерпимо жодних терористів", - наголосив Ерлікая.