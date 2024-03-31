У Сирії на людному ринку вибухнув автомобіль: щонайменше семеро людей загинули і десятки поранені
Щонайменше семеро людей загинули та тридцять отримали поранення в результаті вибуху автомобіля на ринку в сирійському місті Азаз 30 березня
Про це повідомляє Reuters.
Вибух стався на ринку в контрольованому повстанцями сирійському місті Азаз поблизу турецького кордону, де, за словами жителів та рятувальників, було багато покупців.
Вони сказали, що вибух стався під час піку нічних покупок після закінчення посту під час мусульманського місяця Рамадан.
Сили цивільної оборони повідомили, що щонайменше тридцять отримали поранення, деякі з них госпіталізовані до місцевих лікарень.
Жодне угруповання наразі не взяло на себе відповідальність за вибух.
Місто контролюється сирійськими повстанцями, яких підтримує Туреччина і виступають проти президента Сирії Башара аль-Асада.
Основні міста в північно-західній прикордонній зоні останніми роками часто зазнавали бомбардувань, які вибухали в людних цивільних районах.
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