Стрілянина в метро Нью-Йорка: одна людина загинула, декілька поранено

Про це повідомляє Reuters.

В поліції Нью-Йорка повідомили, що немає інформації щодо стану п'яти постраждалих. Місцеві ЗМІ повідомили, що травми не загрожують життю.

Також у поліції заявили, що нікого не заарештовували.

Мер Нью-Йорка Ерік Адамс збільшив кількість поліцейських на станціях метро. Так він хоче заспокоїти пасажирів.

Газета New York Post повідомляє про загибель підлітка. Ще п'ять осіб віком від 12 до 17 років отримали поранення. За словами газети, очевидці чули понад 10 вибухів.