"У багатьох сенсах Гарріс - це енігма": експосол у США Шамшур

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Коли вона (Камала Гарріс, - ред.) стала кандидатом, принаймні почала уже цей шлях, намагалися визначити її зовнішньополітичні погляди - а вони ніякі. Тобто ми не знаємо, які в неї були погляди, коли вона була сенатором, я практично нічого не знайшов. Під час віцепрезидентства - це як у будь-якого віцепрезидента в основному була передача або транслювання позиції зовнішньої політики команди президента. В багатьох сенсах Гарріс - це енігма, тобто незрозуміло, що від неї можна взагалі очікувати. Тому що те, що ми зараз бачимо - імідж Гарріс, це імідж створений, керівництвом демократичної партії. І, звичайно, нас найбільше цікавить зовнішня політика. Те, що я бачу, що я читав, - всі кажуть, що це людина особливого статус-кво, тобто вона буде продовжувати лінію Байдена. Лінію Байдена з плюсами для нас, тобто надання допомоги, але і з мінусами, з тими обмеженнями, які є, тобто з піддаванням на шантаж з боку Путіна і все інше, тобто все буде", - вважає він.

На його думку, Камала Гарріс буде фокусуватися на питаннях внутрішньої політики Сполучених Штатів.

"І розраховувати, що вона зробить якийсь якісний стрибок порівняно з Байденом, вважаю, не варто принаймні на початках адміністрації. Також треба врахувати, що в неї немає зовнішньополітичного досвіду, крім тих поїздок, які вона здійснювала за завданням Байдена. У неї немає того розуміння, тієї заточеності на протистояння з Росією, яке було в Байдена, виходячи з того, що він вийшов у позитивному плані з холодної війни. І звичайно вона буде більше концентруватися на питаннях внутрішньої політики, їй буде складно за будь-яких умов. І я думаю, якщо не будуть змушувати обставини, зовнішня політика, очевидно, не буде серед її пріоритетів. І треба зазначити, я погоджуюся з тими американськими експертами, дослідниками, які кажуть: "Великий недолік цієї виборчої кампанії, що відсутня серйозна розмова про зовнішню політику Сполучених Штатів". Тому що, я також з цим погоджуюсь, одна зі статей так і називається: "Сполучені Штати обирають президента військового часу", - оскільки цей глобальний конфлікт або принаймні глобальне протистояння вже почалося", - зазначив дипломат.