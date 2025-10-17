Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Спецпроєкти
Головна Світ У Башкортостані прогримів вибух на заводі, який працює на армію РФ: є постраждалі

У Башкортостані прогримів вибух на заводі, який працює на армію РФ: є постраждалі

Марія Музиченко
17 жовтня, 2025 п'ятниця
22:55
Світ вибух, ракетна атака

У пʼятницю, 17 жовтня, у Башкортостані пролунав вибух на заводі "Авангард" в Стерлітамаку, що виготовляє обладнання для нафтогазового сектору, а також займається виробництвом вибухівки

Зміст

Про це повідомляє Радіо свобода.

У Республіці Башкортостан пролунав вибух на одному з підприємств. За свідченнями очевидців, інцидент стався на заводі "Авангард" в місті Стерлітамак, який спеціалізується на виробництві обладнання для нафтогазової галузі, а також вибухівки.

Після вибуху лікарня у місті перейшла на особливий режим. Також є повідомлення про руйнування.

Зазначається, що внаслідок вибуху постраждали вісім осіб, ще кілька можуть бути під завалами. Інформації про загиблих наразі не надходило.

  • Вранці 11 жовтня 2025 року далекобійні дрони Центру спеціальних операцій "А" СБУ атакували нафтопереробний завод "Башнафта-УНПЗ" у Республіці Башкортостан на території Росії.
Теги:
Новини
Росія
газ
нафта
Читайте також:
центр для неповнолітніх біженців у Дубліні
Автор Вікторія Литвин
16 жовтня, 2025 четвер
У Дубліні в центрі для неповнолітніх біженців вбили українського підлітка: у посольстві оприлюднили ім'я загиблого
Карта бойових дій за 4-11 жовтня
Автор Оксана Ліховід
17 жовтня, 2025 п'ятниця
Гарного тут мало, але ми маємо знаходити промінь сонця в усьому цьому мороці: майор Захарків про Костянтинівський напрямок
Кріштіану Роналду
Автор Дмитро Марценишин
17 жовтня, 2025 п'ятниця
Forbes оприлюднив новий рейтинг найбільш високооплачуваних футболістів світу. Хто лідирує
Київ
+9.9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.48
    Купівля 41.48
    Продаж 41.96
  • EUR
    Купівля 48.42
    Продаж 49.1
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, субота
18 жовтня
01:17
Трамп і Зеленський
Гарантії безпеки, Tomahawk, територіальне питання: результати зустрічі Зеленського і Трампа у Білому домі
2025, п'ятниця
17 жовтня
23:03
Оновлено
БПЛА
РФ перед зустріччю Трампа і Зеленського запустила дрони. Ситуація ввечері 17 жовтня
23:00
Трамп і Зеленський
Зеленський і Трамп провели зустріч у Білому домі
22:00
Ексклюзив
ЗСУ
Екскерівник ЦРУ Данненберг назвав два фактори, які можуть вплинути на успіх Україні у війні
21:35
Ексклюзив
Сі Цзіньпін і Путін
Я не вірю, що Китай офіційно втрутиться у процес встановлення миру між Росією та Україною, - генерал бундесверу у відставці Вольскі
21:21
Ексклюзив
Для Трампа - комфортно, для Путіна - безпечно: дипломат Шамшур про зустріч у Будапешті
21:20
Трамп і Зеленський
Зеленський запропонував Трампу українські дрони в обмін на "томагавки"
20:08
Ексклюзив
ядерна зброя
Традиційна модель стримування часів XX століття вже не працює, - екскерівник ЦРУ Данненберг
20:04
OPINION
Нова школа — не про оцінки. Як освіта може стати опорою, а не травмою
19:37
Руслан Маліновський, збірна України, Україна
Україна покращила позиції у рейтингу ФІФА
19:26
вибухи вночі
Сили оборони уразили низку важливих обʼєктів росіян у Криму
19:17
Ексклюзив
зеленський трамп
Не думаю, що Трамп буде схиляти до чогось Зеленського, - нардеп Княжицький
19:10
Ексклюзив
Транзитом через "Дружбу" з Орбаном: як Путін може добратися до Трампа у Будапешт. Пояснюємо
18:35
Інтерв’ю
Маргарита Бурковська
Від світла софітів до служби у ЗСУ: як акторка Рита Бурковська знайшла свою роль у 3 армійському корпусі
18:34
Андрій Сибіга
Словаччина надасть Україні пакет енергетичного обладнання на 500 тис. євро
18:17
Ексклюзив
Трамп і Путін
Якщо президент Трамп вирішить надати "томагавки", Путін не піде на ескалацію, - генерал бундесверу у відставці Вольскі
18:01
OPINION
І Трамп, і Путін поки що торгують повітрям
17:42
Ексклюзив
ФСБ
Діяльність російських спецслужб на Заході виявилася малоефективною, - екскерівник ЦРУ Данненберг
17:42
Скотт Бессент
Трамп розраховує, що Японія припинить купувати російські енергоносії, - Бессент
17:35
Оновлено
"Полісся" - "Шахтар", Микола Матвієнко ( з м'ячем)
"Оболонь" перемогла "Полтаву" в УПЛ. Результати й розклад матчів 9-го туру
17:22
ЗСУ
На Покровському напрямку ЗСУ з початку доби відбили 20 атак противника. Зведення Генштабу
17:16
Ексклюзив
Трамп і Путін на Алясці 15 серпня
Путін змушений йти на конкретні кроки для зустрічі з Трампом у Будапешті, - Портников
16:32
Оновлено
Юлія Свириденко та Роберт Фіцо
Фіцо на зустрічі зі Свириденко підтримав вступ України до ЄС
16:07
Трамп і Путін
Трамп підвищував голос і погрожував піти через "лекцію" Путіна про Рюрика, - FT розповіло нові деталі саміту на Алясці
16:03
OPINION
Трамп і Зеленський: ефект несподіванки зник
15:44
Ексклюзив
Терапевтичний сад, ВДНГ
Відновитися фізично та емоційно: на ВДНГ у Києві відкрили Терапевтичний сад
15:33
Петер Сіярто
Угорщина прийме Путіна попри ордер МКС на арешт: в Орбана зробили заяву
15:28
Ексклюзив
Зеленський Трамп
"Як тільки Путін погодиться на припинення вогню, Трамп почне тиснути на Зеленського": Портников пояснив, що може вимагати президент США
14:52
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:24
збили власний винищувач Су-30
Росіяни збили власний винищувач Су-30СМ над ТОТ Криму
14:07
трамп путін
Орбан запропонував Путіну допомогу з організацією зустрічі з Трампом в Будапешті, в Кремлі підтвердили, що вона може відбутися впродовж двох тижнів
14:05
OPINION
Про що взагалі можна домовлятися з Путіним?
13:23
погода, опади, дощь
Різке похолодання, дощі, а подекуди можливий мокрий сніг: Наталка Діденко розповіла, якою буде погода на вихідних
13:07
Марк Карні
"Зробимо все необхідне": Карні вважає, що НАТО мусить збивати літаки РФ, які порушують повітряний простір країн Альянсу
12:56
Оновлено
наслідки російських ударів по об'єктах енергетики
У багатьох областях запроваджені аварійні відключення світла: ситуація в енергосистемі 17 жовтня
12:47
PR
Програма єОселя
Девелопер blago став лідером у Західній Україні за кількістю наданих кредитів програми "єОселя"
12:26
В Дії тимчасово будуть недоступними послуги ДРАЦС: обмеження стосуються семи областей
12:08
OPINION
Будапештська пастка
12:05
Кріштіану Роналду
Forbes оприлюднив новий рейтинг найбільш високооплачуваних футболістів світу. Хто лідирує
11:41
Ексклюзив
Дональд Трамп
Трамп буде якомога довше розігрувати карту Tomahawk, - авіаційний експерт Криволап
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV