У Башкортостані прогримів вибух на заводі, який працює на армію РФ: є постраждалі

Про це повідомляє Радіо свобода.

У Республіці Башкортостан пролунав вибух на одному з підприємств. За свідченнями очевидців, інцидент стався на заводі "Авангард" в місті Стерлітамак, який спеціалізується на виробництві обладнання для нафтогазової галузі, а також вибухівки.

Після вибуху лікарня у місті перейшла на особливий режим. Також є повідомлення про руйнування.

Зазначається, що внаслідок вибуху постраждали вісім осіб, ще кілька можуть бути під завалами. Інформації про загиблих наразі не надходило.