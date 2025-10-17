У Башкортостані прогримів вибух на заводі, який працює на армію РФ: є постраждалі
У пʼятницю, 17 жовтня, у Башкортостані пролунав вибух на заводі "Авангард" в Стерлітамаку, що виготовляє обладнання для нафтогазового сектору, а також займається виробництвом вибухівки
Про це повідомляє Радіо свобода.
У Республіці Башкортостан пролунав вибух на одному з підприємств. За свідченнями очевидців, інцидент стався на заводі "Авангард" в місті Стерлітамак, який спеціалізується на виробництві обладнання для нафтогазової галузі, а також вибухівки.
Після вибуху лікарня у місті перейшла на особливий режим. Також є повідомлення про руйнування.
Зазначається, що внаслідок вибуху постраждали вісім осіб, ще кілька можуть бути під завалами. Інформації про загиблих наразі не надходило.
- Вранці 11 жовтня 2025 року далекобійні дрони Центру спеціальних операцій "А" СБУ атакували нафтопереробний завод "Башнафта-УНПЗ" у Республіці Башкортостан на території Росії.
