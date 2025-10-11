Безпілотники втретє за осінь вдарили по НПЗ у російському Башкортостані

Про це із посиланням на власні джерела повідомляє LB.ua.

"Зранку далекобійні безпілотники Центру спецоперацій "А" СБУ влаштували "бавовну" на нафтопереробному заводі "Башнафта-УНПЗ". Він розташований у місті Уфа (Республіка Башкортостан), за 1400 кілометрів від України", - зазначає видання.

Читайте також: ЄС заплатив РФ за нафту й газ більше, ніж допоміг Україні. Тим часом мільйони переселенців досі без житла. Акценти світових ЗМІ 10 жовтня

Після вибухів до території "Башнафта-УНПЗ" почали прибувати пожежники, а над підприємством здійнявся густий чорний дим. Попередньо відомо, що внаслідок удару дронів ЦСО "А" СБУ займання сталося в зоні установки ЕЛОУ-АВТ-6, яка використовується для переробки сирої нафти.

"Це вже третій за останній місяць діпстрайк СБУ в Башкортостані — за 1400 кілометрів від України. Такі удари демонструють, що в глибокому тилу РФ немає безпечних місць. СБУ може дотягнутися до будь-яких об’єктів на території ворога, які працюють на війну проти України", - наголосило поінформоване джерело.

За даними українського ТГ-каналу "Exilenova +", для ураження НПЗ було задіяно БПЛА "Лютий".