Безпілотники втретє за осінь вдарили по НПЗ у російському Башкортостані
Зранку, 11 жовтня 2025 року, далекобійні безпілотники Центру спецоперацій "А" СБУ завдали удару по нафтопереробному заводу "Башнафта-УНПЗ", що розташований у Республіці Башкортостан (РФ)
Про це із посиланням на власні джерела повідомляє LB.ua.
"Зранку далекобійні безпілотники Центру спецоперацій "А" СБУ влаштували "бавовну" на нафтопереробному заводі "Башнафта-УНПЗ". Він розташований у місті Уфа (Республіка Башкортостан), за 1400 кілометрів від України", - зазначає видання.
Читайте також: ЄС заплатив РФ за нафту й газ більше, ніж допоміг Україні. Тим часом мільйони переселенців досі без житла. Акценти світових ЗМІ 10 жовтня
Після вибухів до території "Башнафта-УНПЗ" почали прибувати пожежники, а над підприємством здійнявся густий чорний дим. Попередньо відомо, що внаслідок удару дронів ЦСО "А" СБУ займання сталося в зоні установки ЕЛОУ-АВТ-6, яка використовується для переробки сирої нафти.
"Це вже третій за останній місяць діпстрайк СБУ в Башкортостані — за 1400 кілометрів від України. Такі удари демонструють, що в глибокому тилу РФ немає безпечних місць. СБУ може дотягнутися до будь-яких об’єктів на території ворога, які працюють на війну проти України", - наголосило поінформоване джерело.
За даними українського ТГ-каналу "Exilenova +", для ураження НПЗ було задіяно БПЛА "Лютий".
- Нагадаємо, що вперше два ударні дрони 13 вересня 2025 року, атакували Ново-Уфімський нафтопереробний завод у столиці Республіки Башкортостан (РФ), що у місті Уфа.
- Згодом, 18 вересня, повторно була атака безпілотників на компанію "Газпром нефтохім Салават" (місто Салават) у Республіці Башкортостан.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.3 Купівля 41.3Продаж 41.8
- EUR Купівля 47.85Продаж 48.58
- Актуальне
- Важливе