БПЛА поцілили по російському НПЗ в Уфі, що за 1 350 км від України

Про це заявив підконтрольний Кремлю керівник так званої республіки Радій Хабіров.

"Сьогодні підприємство "Башнєфті" зазнало терористичної атаки безпілотників літакового типу. Один із БПЛА було виявлено, за ним проводилося стеження. Силами охорони підприємства відкрито вогонь із великокаліберної стрілецької зброї. Безпілотний апарат отримав пошкодження та впав на території заводу. Загиблих та постраждалих немає. Виробничий майданчик отримав незначні пошкодження, виникла пожежа, яку нині ліквідовують", - зазначив Хабіров.

Після цього, за його словами, "було збито ще одного БПЛА". "Масштаб наслідків його падіння поки що уточнюється", - додав керівник Башкортостану, в якому кількість загиблих учасників вторгнення до України є однією з найбільших з-поміж інших так званих суб'єктів федерації.

Відео пожежі публікує тамтешній паблік Ufa_rb, а момент прильоту оприлюднив російський тг-канал "Честный репортаж".

Технічні подробиці удару

Сили оборони України атакували "Башнєфть-Новойл" (Ново-Уфімський НПЗ). Зафіксовано влучання по технологічній естакаді. Імовірно, було застосовано E-300 Enterprise, зазначає український OSINT-проєкт "КіберБорошно".

Потенційні наслідки такого ураження:

зупинка транспортування сировини між резервуарами та технологічними установками;

вихід з ладу систем управління та автоматики;

необхідність зупинки частини процесу для локалізації аварії.

Координати місця прильоту: 54.883371,56.077389.