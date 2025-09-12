СБУ уразила найбільший порт у РФ, звідки відвантажують нафту, - ЗМІ
У пʼятницю, 12 вересня, дрони Служби безпеки України вразили найбільший нафтоналивний порт Росії на Балтійському морі "Приморськ": відвантаження нафти зупинилося
Про це повідомили Суспільне, Укрінформ та РБК-Україна з посиланням на джерела.
Унаслідок атаки українських БПЛА на одному із суден у порту та на помповій станції спалахнули пожежі й відвантаження нафти росіяни призупинили.
Водночас СБУ уразила нафтоперекачувальні станції "НПС-3", НПС "Андреаполь" та "НПС-7", котрі є основними елементами магістральної трубопровідної системи, що забезпечує постачання сирої нафти до порту "Усть-Луга".
Служба безпеки також наголосила: через "Приморськ" проходить близько 60 млн тонн нафти щороку – Москва отримує від цього близько $15 млрд.
- У ніч на 30 серпня підрозділи Сил безпілотних систем та Сил спеціальних операцій ЗСУ, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони уразили два російські нафтопереробні заводи – у Краснодарі та у Сизрані.
- Біла Церква
