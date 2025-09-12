СБУ уразила найбільший порт у РФ, звідки відвантажують нафту, - ЗМІ

Про це повідомили Суспільне, Укрінформ та РБК-Україна з посиланням на джерела.

Унаслідок атаки українських БПЛА на одному із суден у порту та на помповій станції спалахнули пожежі й відвантаження нафти росіяни призупинили.

Водночас СБУ уразила нафтоперекачувальні станції "НПС-3", НПС "Андреаполь" та "НПС-7", котрі є основними елементами магістральної трубопровідної системи, що забезпечує постачання сирої нафти до порту "Усть-Луга".

Служба безпеки також наголосила: через "Приморськ" проходить близько 60 млн тонн нафти щороку – Москва отримує від цього близько $15 млрд.