Українські військові уразили два російські нафтопереробні заводи: деталі

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

Як зазначили у Генштабі, Краснодарський нафтопереробний завод виробляє світлі нафтопродукти об’ємом 3 млн тон на рік. Йдеться про бензини, дизель, авіаційне пальне. Підприємство бере участь у забезпеченні Збройних сил РФ.

"Зафіксовано численні вибухи та пожежу на об’єкті", - розповіли у Генштабі.

Також підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України повторно уразили Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області РФ. Підприємство виробляє бензини, дизельне пальне, авіаційний гас, мазут, бітум. Об’єми переробки до серпня 2025 року складали 8,5 млн тонн на рік.

"Фіксується пожежа в районі об’єкта. Результати вогневого ураження уточнюються", - зазначили у Генштабі.