Українські військові уразили два російські нафтопереробні заводи: деталі
У ніч на 30 серпня підрозділи Сил безпілотних систем та Сил спеціальних операцій ЗСУ, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони уразили два російські нафтопереробні заводи – у Краснодарі та у Сизрані
Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
Як зазначили у Генштабі, Краснодарський нафтопереробний завод виробляє світлі нафтопродукти об’ємом 3 млн тон на рік. Йдеться про бензини, дизель, авіаційне пальне. Підприємство бере участь у забезпеченні Збройних сил РФ.
"Зафіксовано численні вибухи та пожежу на об’єкті", - розповіли у Генштабі.
Також підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України повторно уразили Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області РФ. Підприємство виробляє бензини, дизельне пальне, авіаційний гас, мазут, бітум. Об’єми переробки до серпня 2025 року складали 8,5 млн тонн на рік.
"Фіксується пожежа в районі об’єкта. Результати вогневого ураження уточнюються", - зазначили у Генштабі.
- Нагадаємо, у ніч на 15 серпня підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, уразили Сизранський НПЗ у Самарській області РФ та пункт управління на ТОТ Донеччини.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.08 Купівля 41.08Продаж 41.57
- EUR Купівля 47.86Продаж 48.58
- Актуальне
- Важливе