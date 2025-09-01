У Білорусі розпочалися навчання ОДКБ, де РФ ділитиметься досвідом війни проти України
У Вітебській області Білорусі 31 серпня стартували навчання держав Організації договору про колективну безпеку – спільно з РФ, Казахстаном, Киргизстаном і Таджикистаном. Росіяни ділитимуться досвідом війни проти України
Про це пишуть пропагандистські ТАСС і Интерфакс.
"Починаючи з завтрашнього дня, ми приступаємо до тренувань і виконання навчально-бойових завдань, які будуть поставлені командуванням. Особовий склад від Російської Федерації бере участь (у навчаннях), в тому числі буде передавати свій досвід з урахуванням проведення спеціальної військової операції, впровадимо (на навчаннях) деякі моменти, які ми використовуємо в районі СВО", – заявив російський полковник Григорій Курчанінов.
Водночас у Мінську підкреслили, що до процесу залучені ті контингенти країн, які беруть участь у бойових діях.
"Сьогодні військово-політична ситуація, яка складається в світі, така, що її не можна назвати спокійною, і нам потрібно в цих умовах тримати порох сухим. Саме тому ми приділяємо велику увагу підготовці органів управління і штабів, військ, системи колективної безпеки", – сказав заступник міністра оборони Білорусі генерал-майор Павло Муравейко.
Навчання ОДКБ триватимуть до 6 вересня і в його межах заплановано проведення трьох спеціальних навчань "Взаємодія-2025", "Пошук-2025" і "Ешелон-2025", які відбуватимуться на полігонах "Лосвідо" і "Лепельський" у Вітебській області.
- Минулого року Вірменія "заморозила" участь в Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ). Премʼєр Нікол Пашинян заявив, що його країна вважає себе поза ОДКБ, а повернення туди - неможливе.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.08 Купівля 41.08Продаж 41.58
- EUR Купівля 47.88Продаж 48.6
- Актуальне
- Важливе