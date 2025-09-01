У Білорусі розпочалися навчання ОДКБ, де РФ ділитиметься досвідом війни проти України

Про це пишуть пропагандистські ТАСС і Интерфакс.

"Починаючи з завтрашнього дня, ми приступаємо до тренувань і виконання навчально-бойових завдань, які будуть поставлені командуванням. Особовий склад від Російської Федерації бере участь (у навчаннях), в тому числі буде передавати свій досвід з урахуванням проведення спеціальної військової операції, впровадимо (на навчаннях) деякі моменти, які ми використовуємо в районі СВО", – заявив російський полковник Григорій Курчанінов.

Водночас у Мінську підкреслили, що до процесу залучені ті контингенти країн, які беруть участь у бойових діях.

"Сьогодні військово-політична ситуація, яка складається в світі, така, що її не можна назвати спокійною, і нам потрібно в цих умовах тримати порох сухим. Саме тому ми приділяємо велику увагу підготовці органів управління і штабів, військ, системи колективної безпеки", – сказав заступник міністра оборони Білорусі генерал-майор Павло Муравейко.

Навчання ОДКБ триватимуть до 6 вересня і в його межах заплановано проведення трьох спеціальних навчань "Взаємодія-2025", "Пошук-2025" і "Ешелон-2025", які відбуватимуться на полігонах "Лосвідо" і "Лепельський" у Вітебській області.