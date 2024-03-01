У Болгарії почала діяти заборона на імпорт нафти з РФ
У Болгарії від сьогодні, 1 березня, набула чинності заборона на імпорт російської нафти
Про це повідомляє БГНЕС.
Це сталося після заборони експорту продукції, яка вироблена з російської сировини. Вона почала діяти з 1 січня.
Зазначено, що причиною такого рішення стала війна РФ проти України. Європейська комісія ще два роки тому ввела ембарго на сировину з Росії, аби зменшити доходи Москви, які вона використовує для війни.
"Болгарія просила про відступ і отримала його", - йдеться в повідомленні. Проте з середини минулого року в парламенті країни почали сперечатися щодо цього питання, а частина партій прагнула запровадити повну заборону на імпорт російської нафти. Таким чином на Національних зборах було ухвалено рішення. Відповідно до нього, з початку 2024 року відбувалося поетапне скорочення імпорту нафти з Росії.
Депутат Делян Добрев зазначив, що нафтопереробний завод "Лукойл-Нефтехім" від початку цього року не імпортує нафту РФ, акцентувавши, що на економіку Болгарії це жодним чином не вплинуло.
- 18 грудня парламент Болгарії ухвалив закон, який стане чинним із 1 січня 2024 року, про заборону експорту палива, що вироблене з російської нафти. З 1 березня 2024 року переробку нафти з РФ має припинити завод "Лукойл".
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