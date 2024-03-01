У Болгарії почала діяти заборона на імпорт нафти з РФ

Про це повідомляє БГНЕС.

Це сталося після заборони експорту продукції, яка вироблена з російської сировини. Вона почала діяти з 1 січня.

Зазначено, що причиною такого рішення стала війна РФ проти України. Європейська комісія ще два роки тому ввела ембарго на сировину з Росії, аби зменшити доходи Москви, які вона використовує для війни.

"Болгарія просила про відступ і отримала його", - йдеться в повідомленні. Проте з середини минулого року в парламенті країни почали сперечатися щодо цього питання, а частина партій прагнула запровадити повну заборону на імпорт російської нафти. Таким чином на Національних зборах було ухвалено рішення. Відповідно до нього, з початку 2024 року відбувалося поетапне скорочення імпорту нафти з Росії.

Депутат Делян Добрев зазначив, що нафтопереробний завод "Лукойл-Нефтехім" від початку цього року не імпортує нафту РФ, акцентувавши, що на економіку Болгарії це жодним чином не вплинуло.