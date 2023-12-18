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Болгарія заборонить переробку нафти з РФ

18 грудня, 2023 понедiлок
19:24
Економіка Лукойл

Парламент Болгарії ухвалив закон, який стане чинним із 1 січня 2024 року, про заборону експорту палива, що вироблене з російської нафти. З 1 березня 2024 року переробку нафти з РФ має припинити завод "Лукойл"

Про це повідомляє BTA.

Таким рішенням Болгарія достроково припинила дію винятку із заборони ЄС на імпорт російської нафти, який Європейська комісія надала країні у 2022 році через специфічне географічне розташування. Відповідно до чинного законодавства, виняток мав би бути скасований 1 жовтня 2024 року.

Національне митне агентство Болгарії до 31 грудня 2023 року має провести інвентаризацію складів та перевірити запаси палива та сирої нафти. Зазначено, що паливо, яке не може бути проданим на ринку країни з етичних міркувань, можуть експортувати відповідно до процедури, яка встановлена регламентом ЄС.

Водночас болгарські депутати підтримали скасування торгового збору на імпорт і транзит російського природного газу до моменту, коли законодавство ЄС не встановить положення щодо визначення походження природного газу.

  • Раніше стало відомо, що Туреччина та турецькі компанії у 2023 році заощадили близько $2 мільярдів на рахунках за електроенергію завдяки збільшенню імпорту російської нафти та продуктів переробки.
Світ
Росія
Болгарія
нафта
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